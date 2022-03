Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 15 et 16 octobre

MANCHE

Samedi, assistez au showcase acoustique de Nine million witches, chez Planet'R Saint-Lô dès 17h. Ils viennent présenter l’album "The Rapture". Il s'agit d'un mini-concert suivi d'une séance dédicaces.

AC/DC près de chez vous c'est possible ! Le phénomène Riff/Raff est en concert à la salle Condé Espace à Condé-sur-Vire ce samedi à 20h30. Un groupe tribute to AC/DC est considéré comme l'un des meilleurs... Il totalise plusieurs centaines de concerts. Un rendez-vous pour tous les amoureux de rock, comptez moins de 12 euros la place.

Samedi, rendez-vous chez Art Plume à Saint-Lô dès 20h30, pour la rentrée des Zimprolocos. Venez applaudir deux équipes de comédiens qui improvisent devant vous des histoires hautes en couleur. Pour les y aider, un staff d’arbitres, de maîtres de cérémonie mais surtout le public qui est fortement sollicité pour participer, réagir et voter pour la meilleure équipe à l’issue de chaque sketch. Ce samedi, le match oppose la Manche au Calvados !

Une fois n'est pas coutume, participez à la conférence West Side Story ce samedi dès 14h30 à la Médiathèque François-Mitterrand d'Argentan. À travers des extraits audio et vidéo et des témoignages d’artistes, Camille Villanove invite à découvrir les mille et une facettes de la comédie musicale "West side story". Les infos sur mediatheque-argentan.com.

Ce samedi, participez à une grande soirée cabaret organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Aubin / Saint-Senier à salle des fêtes de Saint-Laurent-de-Terregatte. Comptez 33 € l'entrée pour les adultes et 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. Le prix comprend le repas, le spectacle et la soirée dansante. Pour tout renseingnement contactez le 02.33.48.29.28.

"Mange ta soupe!" propose son 8ème couvert ce week-end à Carentan-les-Marais, de vendredi à dimanche. Pendant 3 jours, la soupe est à l'honneur, l'occasion de découvrir le thème des légumineuses pour cette nouvelle édition de "Mange ta soupe!". Infos sur mangetasoupe.eu.

Comme tous les ans, l’Office des Sports, des Loisirs et de la Culture des Pieux organise le Triathlon Populaire des Pieux. Cette édition 2016 se tient ce dimanche. L’inscription pour ce Triathlon est gratuite et accessible à partir de 12 ans. Vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription chez tous les commerçants du canton ou au C.A.A. des Pieux.

Samedi et dimanche, l’association QUARTIER LIBRE vous invite à son 1er forum du Mieux-être à la salle polyvalente Jean-Jaurès à Equeurdreville-Hainneville. La manifestation a lieu de 10h30 à 18h les deux jours. Une chorale est prévue le samedi à 16 h 30 ou encore une balade santé dimanche à 14 h 30. Le forum a pour objectif la communication autour des pratiques sur le corps et l’esprit, parmi les 25 spécialités proposées : réflexologie, hypnose, sophrologie, massage bébé ou encore yoga du rire. Comptez 2 € pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants.

Dimanche, participez ou assistez à la 21ème édition du Triathlon des Marais depuis le quai de Caligny à Carentan. Trois épreuves sportives au programme : 6 km en kayak, 17 km à VTT, 10,5 km de course à pied. Sur place, c'est aussi de nombreuses animations et la restauration possible. Inscriptions payantes au 02.33.42.74.31.

Le club de l'amitié organise sa traditionnelle foire d'automne du Bourgais samedi et dimanche à Airel. Un vide-greniers se tient sur les deux jours. Ce samedi, il y aura un rôtisseur de gigots et le comité s'occupera des grillades et des frites. Plusieurs animations sont également prévues pour les enfants. Rendez-vous place du Bourgais de 7h à 18h, c'est un événement payant.

La poterie Au Grès du Temps à Lithaire, près de La Haye-du-Puits, organise à son atelier une manifestation intitulée "jardin de pots" ce dimanche de 10h à 18h. Cette manifestation regroupe uniquement des producteurs travaillant autour du jardin. Les pépiniéristes présenteront leur production de plantes originales. Vous découvrirez également le travail de la poterie spécialisée dans les grès résistant au gel.

CALVADOS

A l'occasion de l'opération Octobre Rose ce samedi de 10h30 à 17h, La ligue contre le cancer de Basse-Normandie sera à côté de la boulangerie artisanale La Maison Florent, boulevard Maréchal-Leclerc à Caen, et vendra du pain bûcheron à la coupe. L'intégralité des profits de cette vente ira à la Ligue. L'idée étant qu'un maximum de monde puisse "acheter du pain à la coupe" pour maximiser la collecte à l'occasion d'Octobre Rose.

Participez à la Randonnée Guillaume "Bayeux la médiévale" ce samedi de 13h30 à 15h à Bayeux. Une randonnée pédestre anniversaire pour fêter les 950 ans de la Bataille d'Hastings. Vous vous élancez sur une distance de 10 km. Pensez à prévoir des vêtements adaptés à la météo, des encas et de l’eau. Infos et inscriptions sur randonnees-normandes.com.

Jusqu'à dimanche, les compagnies de reconstitution seront réunies sur le site de l'abbaye de Battle, non loin d'Hastings, pour rejouer la bataille décisive des Normands de Guillaume contre les Saxons du roi Harold… et pendant ce temps-là à Caen… le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts proposent un clin d'œil sur le grand événement commémoré tout au long de cette année du 950ème anniversaire de la conquête de l'Angleterre. Assistez à l'exposition "Les fantômes de la Bataille d'Hastings" au musée de Normandie, plus d'infos sur : musee-de-normandie.caen.fr.

Pour le 950e anniversaire de la bataille d’Hastings et du sacre de Guillaume le Conquérant en Angleterre, huit offices de tourisme s’associent et créent l’événement avec une grande "randonnée-relais" équestre en huit étapes, reprenant l’itinéraire départemental La Chevauchée de Guillaume. A partir de dimanche et jusqu'au 23 octobre, les cavaliers et leurs montures rallieront Géfosse-Fontenay, près d'Isigny-sur-Mer, à Falaise, rendant hommage au Conquérant à travers de nombreuses animations. Le programme complet sur : bayeux-bessin-tourisme.com.

ORNE

Jusqu'à dimanche, rendez-vous dans la Salle Jean-Allais de Nécy, près d'Argentan, pour le salon des artisans locaux. Les artistes demeurant dans la communauté Argentan Intercom exposent leurs œuvres : peinture, aquarelle, et sculptures. Cet événement est l’occasion de témoigner de la pratique artistique dans cette partie du territoire ornais.

Ce samedi, participez à un atelier de danse hip hop niveau intermédiaire, au quai des Arts à Argentan, de 11h à 13h. Inscrivez-vous sur www.jazzornedanse.fr, onglet événement. C'est organisé par Fabrice Mahicka aka Faboo, danseur interprète dans de nombreuses pièces chorégraphiques avec de nombreuses compagnies, il est aussi compositeur et sound designer. 15 euros la participation.

Le festival chorégraphique normand, Jazz’Orne Danse, organisé par la Compagnie Arthur Plasschaert a démarré depuis vendredi. Il invitera des artistes chorégraphiques représentatifs de différents courants du monde et de la danse. Des rendez-vous exceptionnels à Bagnoles-de-l'Orne Normandie le 22, Alençon les 26 et 29 et L'Aigle le 28 octobre, les infos sur jazzornedanse.fr.

Rendez-vous ce samedi à la place de Magdeleine, à l’occasion de l’ouverture de la boutique SixOne en centre ville d'Alençon. Profitez d'un show BMX/VTT orchestrée par FreeWheels et Perche riding dès 17h. Au total, ce sont 4 show VTT/Bmx dirt dans la soirée accompagné d'un concert du groupe Alençonnais in the backyard, de la musique pop/rock influencé par Archive ou encore Radiohead.

Participez à la soirée anniversaire de la 10e édition du festival les Racont'arts. Rendez-vous au théâtre d'Alençon ce samedi dès 20h30 avec Rachid Bouali pour le spectacle : un jour j'irai à Vancouver, le second volet de sa saga sociale. Ca dure 1h20, la réservation est obligatoire auprès des 3 sites de la scène nationale d'Alençon Flers Mortagne ou dans les bibliothèques de l'Orne.

Dimanche, c'est la 18e bourse d’échanges des Amis de la Traction. Retrouvez les univers autos, motos, tractos et dérivés. Restauration et boissons sur place. Parking réservé aux véhicules anciens Les entrées visiteurs sont gratuites. Rendez-vous de 8h à 18h Hall du Grû à l'Aigle.

Ce dimanche profitez également d'un concert choral animé par Echollines sous la direction de Bernadette Buquet. C'est 7 euros l'entrée, rendez-vous à partir de 16h à l’église Notre-Dame du Mont Harou.