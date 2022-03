Mondeville. Basket, Ligue féminine. Et si Mondeville surprenait Bourges ?

Dominer n'est pas gagner! L'adage a été maintes fois vérifié au foot, mais il peut aussi s'adapter au basket. Devant pendant la majeure partie du match, Mondeville (Calvados) s'est pourtant incliné de cinq points à Nice (Alpes-Maritimes), samedi 8 octobre 2016 (78-73).

Une semaine après son exploit contre Villeneuve-d'Ascq (Nord), la troupe de Romain L'Hermitte a réalisé une grosse prestation chez le cinquième de Ligue féminine la saison dernière. Il ne lui a pas manqué grand-chose pour la convertir en victoire.

Du travail en défense

"On a vraiment fait un très beau match de basket", salue l'entraîneur du club de Normandie. "Comme prévu, Nice a montré un tout autre visage qu'à l'Open (les Niçoises avaient été écrasées par Angers 93-67). On savait que c'était un très gros talent offensif. Notre collectif a tourné à plein régime mais on n'a pas assez bien défendu dans les premier et troisième quarts".

Menée d'un point à l'issue des dix premières minutes (22-21), après avoir pourtant fait la course en tête, l'USOM a fait un premier écart dans le deuxième quart-temps (36-43, 20'). Le 8-0 inscrit d'entrée de jeu par Nice au retour des vestiaires a rééquilibré les débats. C'est dans le "money time" que les locales ont fait la différence. Les gros matchs de Marième Badiane (20 points, 7 rebonds), Lisa Berkani (22 points, 4/5 à trois points) et Michelle Plouffe (17 points, 10 rebonds) n'ont pas suffi.

Le déplacement à Bourges (Cher) samedi 15 octobre 2016 promet d'être périlleux, mais les Berruyères ne sont pas encore totalement rodées. Elles restent tout de même sur une victoire probante contre Charleville-Mézières (68-50).

