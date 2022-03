Rouen. Art Up !, une foire d'art contemporain pour la première fois à Rouen

On connaissait la Fiac de Paris, la Biennale de Lyon et autres rendez-vous incontournables d'art contemporain, il faudra désormais compter sur Art Up!, la foire d'art contemporain qui s'est installée pour la première fois à Rouen (Seine-Maritime) ces vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016.

50 galeries, 800 artistes

Les amateurs éclairés ou les simples curieux se sont pressés dans les stands des 50 galeries invitées, venues de toute la France (dont trois Rouennaises), et de l'étranger (Belgique, Japon).

Les galeristes étaient à la disposition du public pour, si besoin, lui donner les clés de lecture des oeuvres exposées, telles que Chinese girl, le magnifique collage de Virut Panchabuse, ou le Red Barrel d'Arthur Djoroukhian.

Savoir voir

Dominique Sibade de la Galerie-Orient-Extrême, très pédagogue, résume: "Il faut voir la beauté d'une oeuvre indépendamment de ce qu'elle représente", prenant pour exemple le somptueux tableau Sen Yellow de l'artiste thaïlandais Somsak Hanumas.

Devant ces oeuvres multiformes, peintures, sculptures, dessins, photos, papiers découpés, le public peut être quelquefois perplexe, mais il en ressort souvent étonné et conquis.

A LIRE AUSSI

Pratique. rouen.art-up.com