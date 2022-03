Suzuka (Japon) (AFP). GP du Japon: Rosberg se rapproche du titre, Mercedes encore sacré

"Merci les gars! Week-end incroyable et bravo pour le titre constructeurs", a lancé Rosberg sur la radio de bord, après un long cri de victoire. Avec 593 points après ce GP, grâce à 15 victoires en 17 GP, et alors qu'il ne reste que quatre courses, l'écurie allemande ne peut plus être rejointe par Red Bull Racing (385 points).

Parti en pole position et auteur d'un sans-faute, au départ et dans la mise en oeuvre de sa stratégie, Rosberg a terminé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton. L'Anglais a complètement raté son envol, sur la première ligne mais du côté humide de la piste japonaise, et pointait au 8e rang à la fin du premier tour.

"J'ai fait une erreur, c'est tout", a réagi Hamilton, sans chercher d'excuse, après son 100e podium en F1. "Nico a fait du bon boulot, donc félicitations. Bravo à toute l'équipe, et je ferai tout ce que je peux jusqu'au bout", a ajouté le triple champion du monde, dominé cette année, de plus en plus souvent, par son rival préféré.

C'est la 23e victoire de Rosberg en F1, dont neuf cette année contre six "seulement" pour Hamilton (dont quatre en juillet). L'Allemand dispose désormais de 33 points d'avance sur Hamilton, à quatre manches de la fin de saison (Etats-Unis, Mexique, Brésil, Abou Dhabi). Il peut donc se permettre de terminer quatre fois deuxième, derrière Hamilton, pour conquérir ce titre de champion du monde et rejoindre son père Keke Rosberg, sacré en 1982, dans les annales de la F1.

- Ferrari à 50 points de Red Bull -

Les deux Ferrari ont encore terminé au pied du podium, après avoir été pénalisées sur la grille. Sebastian Vettel avait reculé de trois places pour une manoeuvre osée au départ du GP de Malaisie, et Kimi Räikkönen de cinq places en raison d'un changement de boîte de vitesses hors-quota.

Malgré une stratégie pneus différente, Vettel n'a jamais pu dépasser Hamilton en fin de course, terminant 4e devant Räikkönen 5e et Daniel Ricciardo 6e, dans l'autre Red Bull. Du coup, la Scuderia a désormais 50 points de retard (335 à 385) sur l'écurie anglo-autrichienne du prodige néerlandais, vainqueur en Espagne, et du souriant Australien, victorieux en Malaisie.

Dans le gros du peloton, Force India a fait un tir groupé -Sergio Pérez 7e, Nico Hülkenberg 8e- et augmenté son avance (134 à 124) sur Williams (Felipe Massa 9e, Valtteri Bottas 10e). La lutte acharnée continue pour la 4e place du championnat constructeurs et les revenus commerciaux qui vont avec, loin derrière les trois "top teams".

A l'image de son écurie, "Hulk" s'est montré en pleine forme: après un dépassement magnifique sur Bottas en course, il a lâché un "à bientôt (see you later)" rigolard capté pas la radio de bord.

Sur la grille de départ, Frédéric Vasseur, le patron de Renault Sport F1, avait confirmé que le pilote allemand faisait partie de ses pistes de recrutement pour 2017, parmi d'autres.

Le prochain GP de cette saison de F1 historique, car la plus longue depuis la création du championnat du monde en 1950 (21 courses), aura lieu le 23 octobre à Austin (Texas), sur le Circuit des Amériques. Rosberg pourra encore se rapprocher du titre, sauf si...

Les 20 derniers champions du monde des constructeurs de F1 après le sacre de Mercedes-AMG dimanche à l'issue du GP du Japon à Suzuka

2016: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton et Nico Rosberg)

2015: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton et Nico Rosberg)

2014: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton et Nico Rosberg)

2013: Red Bull Racing (Sebastian Vettel et Mark Webber), moteur Renault

2012: Red Bull Racing (Sebastian Vettel et Mark Webber), moteur Renault

2011: Red Bull Racing (Sebastian Vettel et Mark Webber), moteur Renault

2010: Red Bull Racing (Sebastian Vettel et Mark Webber), moteur Renault

2009: Brawn GP (Jenson Button et Rubens Barrichello), moteur Mercedes

2008: Ferrari (Kimi Räikkönen et Felipe Massa)

2007: Ferrari (Kimi Räikkönen et Felipe Massa)

2006: Renault F1 (Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella)

2005: Renault F1 (Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella)

2004: Ferrari (Michael Schumacher et Rubens Barrichello)

2003: Ferrari (Michael Schumacher et Rubens Barrichello)

2002: Ferrari (Michael Schumacher et Rubens Barrichello)

2001: Ferrari (Michael Schumacher et Rubens Barrichello)

2000: Ferrari (Michael Schumacher et Rubens Barrichello)

1999: Ferrari (Michael Schumacher, Eddie Irvine et Mika Salo)

1998: McLaren-Mercedes (David Coulthard et Mika Häkkinen)

1997: Williams-Renault (Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen)