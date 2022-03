Washington (AFP). Donald Trump: "quand on est une star, les femmes nous laissent faire"

Le Washington Post a obtenu une bande vidéo où l'on entend Donald Trump, alors simple homme d'affaires et vedette de télévision, converser avec un présentateur de l'émission "Access Hollywood". Les deux hommes sont invisibles, dans un car, mais leurs micros sont branchés et leurs propos enregistrés.

La révélation de cette vidéo intervient à 48 heures du deuxième débat présidentiel contre Hillary Clinton, à un moment crucial de la campagne où le républicain tente justement de remonter sa cote auprès des électrices.

Le magnat raconte d'abord sa tentative infructueuse de séduire une femme, dont le nom n'est pas connu.

"J'ai essayé mais j'ai échoué, je l'admets", dit Donald Trump. "J'ai essayé de me la faire, elle était mariée", ajoute-t-il, en employant un mot vulgaire pour l'acte sexuel.

La conversation continue, puis les deux hommes semblent apercevoir une actrice qui les attend à l'extérieur du car, Arianne Zucker.

"Il faut que je prenne des Tic-Tac au cas où je l'embrasse", dit Donald Trump. "Je suis automatiquement attiré par les belles... je les embrasse tout de suite, comme un aimant. Je les embrasse, je n'attends même pas".

"Quand on est une star, elles nous laissent faire. On fait tout ce qu'on veut", ajoute Donald Trump, ce qui inclut, selon lui, la possibilité de les "attraper" par le sexe. Là encore, il emploie un terme beaucoup plus cru.

Quelques minutes après la publication de l'article, le candidat républicain a publié un communiqué et exprimé de rarissimes regrets.

"C'était des plaisanteries de vestiaire, une conversation privée il y a des années. Bill Clinton m'a dit des choses bien pires sur des terrains de golf, sans comparaison. Je m'excuse auprès de tous ceux qui sont blessés", a déclaré Donald Trump.

La vidéo a été filmée selon le Washington Post en septembre 2005, quelques mois après le troisième mariage de Donald Trump, avec Melania Knauss.

"C'est horrible. Nous ne pouvons pas permettre à cet homme de devenir président", a aussitôt dénoncé Hillary Clinton sur son compte Twitter.