L'Agenda en Normandie : lundi 10 octobre

MANCHE

Vendredi rendez-vous à École Arthur-le-Duc de Torigni-les-Villes dès 19h pour le festival de la soupe. Vous êtes conviés à venir et à faire déguster votre soupe préférée sur le thème des saveurs du monde d'ici et d'ailleurs. Comptez 3 € le bol pour la dégustation des différentes soupe. Avec la participation de la chanteuse Justine D'Aprigny du groupe Zoé. Restauration et buvette sur place.

Samedi assistez au showcase acoustique de Nine million witches chez Planet'R Saint-Lô dès 17h. Ils viennent présenter l’album « The Rapture ». Il s'agit d'un mini concert suivi d'une séance dédicaces.

Comme tous les ans, l’Office des Sports, des Loisirs et de la Culture des Pieux organise le Triathlon Populaire des Pieux. Pour cette édition 2016 il se tient ce dimanche. L’inscription pour ce Triathlon est gratuite et accessible à partir de 12 ans. Vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription chez tous les commerçants du canton ou au C.A.A. des Pieux.

CALVADOS

Avec plus de 900 000 albums vendus et une première tournée jouée à guichets fermés , KENDJI vous donne rendez-vous au Zénith de Caen ce vendredi 14 octobre pour vivre ENSEMBLE une nouvelle tournée. Comptez entre 39 et 55 euros la place.

Bloquez votre soirée de vendredi, Shak Shakembo est en concert à la Médiathèque le Phénix dès 20h. Chanteur, guitariste et percussionniste, figure emblématique de la rumba congolaise, il vient livrer ses compositions dans une forme intimiste. Un savoureux mélange musical entre jazz, pop & soul.

ORNE

Demain, rendez-vous dès 15h Place du Marché à Bagnoles-de-l'Orne Normandie pour participez à la randonnée « Le Chemin des Templiers ». Une distance de 10 km à parcourir avec un niveau moyen de difficulté. Comptez 3h de marche, c'est ouvert à tous à partir de 10 ans. Les tarifs : 4€ et gratuit pour les – de 12 ans.

Du sport toujours avec une grande sortie cyclotouriste ce mercredi dès 14h depuis l'espace Pyramide d'Alençon. Un rendez-vous réservé aux licenciés de la Fédération française de cyclotourisme. Pour les non-licenciés vous avez possibilité de participer à 3 sorties découverte, 3 sorties consécutives gratuites. Les Parcours proposés : Le Merlerault 52, 74 et 93 km.