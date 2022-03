Comme l'a confié Christophe Demouillez, vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Normandie, dans son entretien à Tendance Ouest, les promoteurs immobiliers Nexity et Bouygues Immobilier se taillent la part du lion sur le marché de Rouen (Seine-Maritime).

250 logements à Luciline, 120 au CHU

Le groupe Nexity est le promoteur de 250 des 1000 futurs logements du projet Luciline Rives de Seine, sur les quais à proximité des Docks 76, à Rouen. Il est également impliqué dans le projet immobilier du secteur du CHU Charles Nicolle, toujours à Rouen, à hauteur de 120 logements.

180 logements près du Jardin des Plantes

Quant à Bouygues Immobilier, il mise sur deux projets de taille: la résidence Exalt, prévue pour fin 2017, et ses 180 futurs logements à proximité du quartier Saint-Clément et du Jardin des Plantes. Il ne reste déjà plus qu'un seul de ces 180 appartements sur le marché. L'année suivante, en fin 2018, la résidence Mosaik verra à son tour le jour à quelques centaines de mètres de sa grande soeur Exalt, avec cette fois près de 320 logements disponibles, entre résidences étudiantes, logements sociaux et habitations standards.

