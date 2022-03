Sneazzy et Nekfeu se connaissent depuis le lycée et font partie du groupe de rap 1995. Sneazzy est aussi en solo bien sûr et c'est pour lui l'occasion d'inviter sur un couplet Nekfeu, qui sera dans quelques mois au cinéma.

Voici le clip de $kurt Cobain:

Sneazzy avait sorti un album en mai 2015 intitulé Super, où il chantait déjà avec Nekfeu sur un des titres ("On s'en tape").