Une annonce immobilière bien particulière est parue récemment sur San Francisco. La maison qui a servi de décor au film "Madame Doubtfire" est en vente. Cette maison de 306,58 m² inclut 4 chambres et 3 salles de bain. Située au 2640 Steiner Street, elle est à la fois pleine d'histoire, et de charme ! Rénovée avec goût, elle sera à celui qui voudra bien déboursser 4.450.000 Dollars, soit 3.977.158 Euros.





L'iconique demeure a été retapée à la perfection pour accueillir une nouvelle famille dans un décor moderne. Souvenez vous des moquettes d'époque, des meubles massifs, et des vieilles tapisseries. Il n'y a plus rien de tout ça, mais la disposition des pièces est restée tel quelle !



Si vous avez les sous et qu'elle vous intéresse... : Foncez !



Madame Doubtfire a marqué toute une génération !



Tout le monde se souvient de Daniel Hillard (Robin Williams) quittant la maison ses cartons à la main, après l'annonce de son divorce. De Miranda (Sally Field) découvrant une chèvre sur son perron et un mini poney qui mange le gateau de sa fille. Et de Madame Doubtfire, la nounou passant l'aspirateur sur la moquette du salon au son d'Aerosmith (LIRE AUSSI : Aerosmith annonce une tournée d'adieu en 2017)... Ce film racontait les aventures d'un père de famille qui, après avoir perdu la garde de ses enfants dans son divorce, décide de se déguiser en gouvernante pour passer du temps auprès de ses filles et de son fils.



Extrait :







Découvrez les impressionnantes photos de la rénovation de la maison :