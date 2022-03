Bogota (AFP). Colombie: Santos juge la paix "proche", après avoir reçu ses rivaux

"La paix en Colombie est proche et nous allons l'atteindre", a assuré M. Santos depuis le palais présidentiel Casa de Nariño à Bogota, après s'être longuement entretenu avec son plus farouche adversaire, Alvaro Uribe, leader de la campagne du "non" au référendum de dimanche lors duquel les électeurs ont rejeté l'accord avec la guérilla marxiste des Farc.

Dans une déclaration séparée hors du palais, M. Uribe, qui a dirigé le pays de 2002 à 2010 et mené alors une véritable croisade contre la guérilla, a assuré qu'"il vaut mieux la paix pour tous les Colombiens qu'un accord faible pour la moitié des citoyens".

M. Santos, qui a juré de mettre fin à la guerre fratricide qui déchire le pays, s'était auparavant entretenu avec un autre ex-président, Andrés Pastrana (1998-2002), promoteur des dialogues du Caguan, précédente tentative de paix menée en vain dans ce bastion des Farc du sud-est de la Colombie.

A sa sortie, M. Pastrana a déclaré avoir pour sa part demandé la mise en place "immédiate" des zones où les rebelles doivent se rassembler pour déposer leurs armes, sous supervision de l'ONU. Selon lui, cela donnerait aux "guérilleros des Farc la tranquillité que nous allons avancer dans ce processus".

- 'Chercher un nouvel accord' -

M. Santos avait décidé de recevoir ses opposants à huis clos pour tenter de sauver l'accord négocié pendant près de quatre ans à Cuba avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), et qui prévoyait notamment leur désarmement et leur reconversion en mouvement politique légal.

M. Uribe, actuellement sénateur, a précisé avoir rappelé à M. Santos les "ajustements et propositions initiales" qu'il juge nécessaires "pour chercher un nouvel accord de paix, liant la totalité des Colombiens". Il a en outre à nouveau dénoncé "l'impunité totale" et "éligibilité politique" prévues, selon lui, par l'accord pour les guérilleros démobilisés.

M. Santos avait déclaré mardi soir qu'il espérait pouvoir "avancer (...) pour concrétiser les dispositions et les accords qui nous permettent de mettre en oeuvre la solution à ce conflit", qui a fait plus de 260.000 morts, 45.000 disparus et 6,9 millions de déplacés, impliquant diverses guérillas d'extrême gauche, paramilitaires d'extrême droite et forces armées.

Pendant sa campagne pour le "non" au référendum sur l'accord, signé le 26 septembre par le chef de l'Etat et le leader des Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, M. Uribe, n'a cessé aussi d'agiter le spectre du basculement de la Colombie dans un castro-chavisme, inspiré des régimes cubain et vénézuélien.

Le référendum, qui s'est soldé par 50,21% pour le "non" et 49,78% pour le "oui" avec une abstention d'environ 62%, a montré un pays polarisé et peu mobilisé pour une consultation non obligatoire, mais que le chef de l'Etat avait voulue afin de donner une "plus large légitimité" à la paix.

- 'La paix est à nous' -

Les Farc ont pour leur part réitéré leur souhait d'en finir avec la confrontation armée, annonçant sur Twitter qu'elles "maintenaient leur volonté de paix".

La veille pourtant, M. Santos a posé la date limite du 31 octobre au cessez-le-feu, à l'origine définitif, qu'il avait décrété le 25 août, au lendemain de la conclusion de l'accord avec les Farc, elles-mêmes en trêve unilatérale depuis plus d'un an.

"Et ensuite la guerre continue ?", s'est interrogé Timochenko sur Twitter. Un autre chef guérillero, Pastor Alape, a appelé les rebelles à "se déplacer vers des positions sûres pour éviter les provocations".

Toutefois, le ministre de la Défense, Luis Carlos Villegas, a temporisé: "Le cessez-le-feu bilatéral sera prorogé autant que nécessaire pour préserver la sécurité des Colombiens, de la force publique, des zones où sont concentrées les Farc et des membres de cette organisation".

Les Etats-Unis ont de leur côté dépêché à La Havane leur envoyé spécial pour la paix en Colombie, Bernard Aronson, afin qu'il apporte son soutien à "un dialogue inclusif, prochaine étape d'une paix juste et durable", selon le département d'Etat.

La crise suscitée par le référendum semble provoquer un sursaut des milieux universitaires et de gauche, qui ont appelé à des rassemblements pour la paix dans plusieurs villes. A Bogota, une marche blanche, bougies en main, devait rallier la place Bolivar, coeur de la capitale où se trouve le palais présidentiel. "J'ai le coeur gros", a déclaré à l'AFP Alejandro Quevedo, 31 ans, professeur de mathématiques. "La paix n'appartient ni à Uribe, ni à Santos. La paix est à nous!"