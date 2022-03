Soirée hip-hop samedi à L'Aigle avec Double d'Hash

L’association TFT Label organise depuis 2008 la rentrée live de la Saison culturelle de la ville de L’Aigle. En cette rentrée 2016 c’est un nouveau concept qui voit le jour : « Double D’Hash » une soirée entièrement dédiée au Hip Hop et à la culture urbaine avec deux rappeurs de renom (Deen Burbigo et Espiiem), une démo et un contest de danse

hip-hop et un after Dj Electro-Hip hop (DJ Téo de Caen).

Rendez-vous le samedi 8 octobre 2016 à partir de 20h30 à la salle Verdun de L'Aigle. Plus d'infos sur www.tftlabel.com Tarif de 14€ en prévente ou 15€ sur place