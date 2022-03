"L'hôpital a été visé directement par des raids aériens", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. "L'hôpital M10, le plus grand d'Alep-Est, (...) a été détruit, et n'est plus en service de manière permanente", a tweeté pour sa part Adham Sahloul, de SAMS (Syrian American Medical Society), une ONG médicale qui qui soutient l'hôpital.