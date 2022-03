L'Agenda en Normandie :mardi 4 octobre

MANCHE

Samedi et dimanche participez au festival du jeu de société au Complexe Sportif Lecanu à Equeurdreville-Hainneville. Rendez-vous samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h, plus d'infos sur la page Facebook du festival du jeu de société d'Equeurdreville.

Samedi c'est également la fête de la pomme à Saint-Denis-le-Vêtu. Au programme : ateliers dégustation, musique, marché du terroir, un grand concours de tartes aux pommes réservé aux amateurs, adultes et enfants. De nombreux lots sont à gagner. Pour le concours, vous devez déposer vos tartes ce samedi de 13 h à 15 h.

Samedi dès 18h, le Studio Urban Dance organise pour sa deuxième édition le battle de Hip Hop « Hit The Ground » sur la scène de musiques actuelles le Normandy à Saint-Lô. Un événement réunissant des danseurs venus des quatre coins de l'hexagone. Sous l'oeil expert de juges de renommée mondiale, du maître de cérémonie Ben Johnson et de l'excellent Dj Kakashi, il s'affronteront dans plusieurs disciplines : Popping, House, Hip Hop, Break. Comptez 10 euros l'entrée.

CALVADOS

Jeudi rendez-vous au Cargö à Caen pour le concert de Karen Ann et Portier Dean. Les chansons de Keren Ann sont des trésors de douceurs, la pop à l'état pure. Quant à Portier Dean le duo est entouré de Guillaume de Concrete Knives à la batterie et Michael de Clockwork of the Moon à la basse et aux claviers. Comptez entre 24 et 30 euros, la billetterie à retrouver en ligne sur lecargo.fr.

Dimanche participez à une brocante, vide-grenier à partir de 6h au rond point du Lazzaro à Colombelles. Pour l'emplacement comptez 1€ le mètre au profit des Restos du coeur. Restauration prévue sur place ainsi que diverse animations pour vos enfants comme un poney club et des structures gonflables pour les occuper entre 2 emplettes.

ORNE

Tout au long de l'année rendez-vous un mardi sur 2 pour une randonnée pédestre dans les communes du Perche proches de Condé-sur-Huisne. Vous parcourez une distance d'environ 10 km d'une durée approximative de 3 heures avec transport inclus. Rendez-vous demain à 13h45 sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne. Une organisation de la section randonnées pédestres de l'IMPAC.

Jeudi rendez-vous à la Luciole à Alençon à partir de 21h pour le concert de Lescop. Quatre ans après son premier opus, il revient en devant de scène avec « Echo », nouvel album de dix titres. Il aime décrire sa musique comme "du RNB sous Xanax" "Punk fantomatique" ou "Chanson Lo-Fi". Fans de Bowie, Kraftwerk ou encore Taxi Girl vous devriez trouver votre bonheur dans la musique de Lescop. Comptez entre 10 et 12 euros l'entrée.