Robbie Williams sortira son nouvel album le 4 novembre 2016

Le prochain album de Robbie Wiliams s'intitulera "Heavy Entertainment Show". Le douzième opus de l'ex-membre des Take That a attisé la curiosité de ses fans hier lors d'un concert donné à Londres en présentant le titre "Heavy Entertainment show". Un morceau sur les tons soul et jazzy et un tantinet pop, déjà disponible sur les plates-formes de streaming musical.



Le dernier opus de Robbie Williams est sorti en 2014 sous le titre "Under the radar -volume 1".