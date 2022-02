Bolbec. Normandie: trafic de drogue démantelé dans la région du Havre

Tout commence par un contrôle de routine ce mercredi 28 septembre 2016 . Une patrouille aperçoit un jeune devant son lycée, avenue Clémenceau, à Bolbec (Seine-Maritime). Âgé de 16 ans, le lycéen est en train de se confectionner un joint. Deux barrettes de résine de cannabis de huit grammes au total sont retrouvées sur lui. Il est 10 heures du matin.

Les policiers procèdent dans la foulée à une perquisition à son domicile, et y trouve son grand frère, 20 ans, en train lui aussi de rouler un joint. Tout le matériel nécessaire au trafic de stupéfiant est également retrouvé, ainsi que 5 grammes de cannabis. Interrogé par la police, le petit frère affirme que son grand-frère lui demande depuis la rentrée d'écouler des barrettes de résine de cannabis de 10 ou 20 euros dans son lycée. L'aîné confirme cette version, ainsi que quelques clients lycéens de la fratrie, tous nés entre 2000 et 2001. Ils en seront quittes pour un rappel à la loi le 9 novembre auprès du délégué du procureur et en compagnie de leur camarade lycéen dealer.

Le grand frère incite son cadet à revendre à ses camarades du lycée

Vient ensuite le tour du grand frère. Il reconnaît consommer environ 50 grammes de cannabis par mois, pour lesquelles il écoule sa propre marchandise via son petit frère afin de pouvoir financer sa propre dose. Il désigne un homme de 24 ans résidant comme lui à Port Jérôme comme étant son fournisseur, puis deux autres de 28 et 20 ans, habitant respectivement à Saint-Eustache-la-Forêt et Port Jérôme.

Les forces de l'ordre procèdent à partir de ces informations à une série d'interpellations à leur domicile respectif, à 18 heures, 19h50, et le lendemain à 6h50 pour le jeune de 20 ans. Le premier prétendu fournisseur de 24 ans est retrouvé avec 10 grammes d'herbe à son domicile, mais nie toute implication dans ce trafic de stupéfiant. Le résidant de Saint-Eustache-la-Forêt n'a que des résidus de cannabis chez lui, mais avoue dépanner le grand frère du lycéen avec des barrettes de 5 à 10 euros. Quant au dernier individu surpris au petit matin par les policiers, 130 euros sont retrouvés chez lui.

D'un joint à 2,9 kg de résine de cannabis

Il est immédiatement conduit en garde à vue, où il reconnaît avoir fourni près de 100 grammes de cannabis aux frères incriminés en près de six mois. Il avoue également avoir revendu pour deux kilogrammes 900 grammes de résine de cannabis au total, sur Rouen et sa région.

Leurs sanctions seront en conséquence: le frère du lycéen est convoqué par la police judiciaire le 22 novembre 2016, tandis que les trois revendeurs font eux l'objet d'une convocation le 27 mars prochain. Ils plaideront tous trois coupables. Les 130 euros saisis ont été remis à l'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqué.