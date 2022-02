Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG se rebiffe, l'Atletico se détache

Dans le choc de cette 2e journée de phase de groupes de Ligue des champions disputée mercredi, l'Atletico Madrid a dominé le Bayern Munich (1-0).

. Gr. A: Paris réagit

Les Parisiens ont assuré l'essentiel et comptent désormais 4 points, comme les Gunners. Un soulagement pour Unai Emery, le nouvel entraîneur parisien qui commençait à voir les nuages s'accumuler au-dessus de lui.

Il pouvait remercier Cavani, qui a tué le match en quelques minutes avec un doublé, marquant de la tête en déviant un coup franc de Di Maria (56e), puis sur une passe en retrait de Lucas (60e). Entre les deux buts, Areola a repoussé un penalty (59e).

Auparavant, pendant près d'une mi-temps, les Parisiens ont bien cru que leurs ennuis n'en finissaient pas, en vrac: déjà deux défaites en championnat dont celle inquiétante de vendredi à Toulouse, la condamnation d'Aurier à de la prison ferme (avant d'interjeter appel), le cas Ben Arfa, la méforme générale du secteur offensif...

La guigne se profilait car les Bulgares à fort accent brésilien ouvraient le score sur un coup franc direct de Natanael (16e)...

Mais Matuidi a égalisé avant la pause, sur un service du revenant Verratti (41e), et la physionomie de la seconde période correspondait davantage aux standings des deux équipes.

Arsenal, de son côté, est resté dans la lancée de son match-référence face à Chelsea (3-0) ce week-end en battant Bâle avec un doublé de Walcott en première période.

. Gr. B: Naples s'envole

Le Napoli fait cavalier seul avec six points en poche, après avoir battu Benfica (4-2). Les Parthénopéens ont plié le match en dix minutes: alors qu'ils menaient 1-0 à la pause grâce à leur capitaine Hamsik, Mertens inscrivait un doublé et Milik un penalty en moins d'une dizaine de minutes (51e à 58e). Un certain relâchement a ensuite permis aux Lisboètes d'amenuiser la douleur de l'humiliation.

L'équipe italienne, deuxième de son championnat, confirme son bon début de saison et s'approche à grands pas d'une qualification. Car, dans le même temps, Besiktas et le Dynamo Kiev faisaient match nul (1-1).

. Gr. C: City tremble

Mené trois fois, et encaissant plus d'un but pour la première fois de la saison, le City de Pep Guardiola, jusque là implacable, a eu toutes les peines du monde à ramener un point de Celtic Park dans un match fou (3-3). C'est un sérieux avertissement pour les Citizens, et un motif d'espoir pour les Ecossais, qui s'étaient fait écraser 7-0 à Barcelone.

Dans ce match, Dembélé a inscrit un doublé et Sterling aussi: l'attaquant anglais a d'abord marqué contre son camp en déviant une frappe puis s'est rattrapé quelques minutes plus tard en égalisant.

Le match fut moins spectaculaire à Mönchengladbach, avec le succès étriqué du Barça (2-1) privé de Messi. Pourtant, les Allemands ont mené au score avec un but de Thorgan Hazard, le frère d'Eden, à l'issue d'une contre-attaque de classe. Mais Arda Turan a égalisé puis Piqué marqué le but de la victoire, profitant d'un ballon relâché par le gardien Sommer. Et le Barça caracole déjà en tête de son groupe.

. Gr. D: l'Atletico se détache

L'Atletico a réalisé une excellente opération en battant le Bayern (1-0), grâce à un but de l'ex-Monégasque Carrasco, d'une frappe croisée à ras de terre faisant poteau rentrant (35e).

Les Colchoneros de Diego Simeone prennent seuls la tête du groupe (6 points) devant les Bavarois de Carlo Ancelotti (3), alors que Rostov et PSV Eindhoven, qui se sont neutralisés (2-2), ferment la marche avec un point chacun.

Le Bayern a eu la mainmise dans le jeu, mais c'est bien l'Atletico qui s'est créé les occasions les plus franches, avec cette tête de Fernando Torres, seul devant la cage, sur le poteau (22e), et ce penalty expédié par Griezmann sur la barre (84e).