Les notaires proposeront des consultations gratuites et anonymes, ce vendredi 30 septembre et samedi 01 octobre 2016 à Saint-Lô, Caen et Alençon.

Les notaires pourront répondre à de multiples interrogations sur le droit des familles, l'immobilier, l'entreprise, les successions. Cette opération doit promouvoir l'accès au droit pour tous.

Ecoutez Maître Astrid Samson, notaire à Pont-Hébert

SAINT-LO. Normandie : les notaires consultent gratuitement vendredi et samedi Impossible de lire le son.

Consultations à Saint-Lô, Caen et Alençon

Vendredi 30 septembre :

Les notaires consulteront à bord d'un bus anglais place du Général de Gaulle à Saint-Lô de 09 h à 12h00, puis de 13 à 18h sur le parking du centre commercial Odyssée d'Agneaux, et dans les studios de Tendance Ouest à Caen, avenue du 6 juin.

Samedi 1er octobre :

De 09h à 12h sur le parking du centre commercial à Arçonnay puis de 13h à 18h sur la place Foch à Alençon.