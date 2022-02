L'Agenda en Normandie : jeudi 29 septembre

MANCHE

Le Vertuose, c'est le nom du festival musical et environnemental ce samedi à Saint-Fromond, près de Saint-Lô. Un événement qui se déroule autour de 4 valeurs phares : la musique, l'écologie, l'amitié et le respect. Début des festivités dès 15 h avec des animations gratuites en extérieur, activités créatives, écologiques, jeux et stands d'associations. Les concerts débutent dès 19 h avec les groupes the Hits, puis Fuzeta, The Goggs, Mask Ha Gazh et les DJs du Collectif Gritz. Les places sont en prévente à 12 euros, comptez 15 euros sur place. Billetterie en ligne sur le site internet : festival-levertuose.com.

Samedi à Coutances rendez-vous au Jardin des Plantes pour la fête de l'arbre à 10h30 et 16h30. L'occasion d'emmener vos enfants explorer un jardin, connaître les arbres, ils se laisseront guider par les couleurs, les odeurs, les textures, le bruissement du vent et le chant des oiseaux. Ces ateliers sont ouverts à partir de 5 ans.

CALVADOS

Ce samedi venez encourager les participants de la "Colore Caen", la course la plus délire du grand-Ouest. Le principe est simple "s'amuser" en courant, marchant, dansant, sans de chrono mais de la musique et des jets de poudre de couleurs. Retrouvez toutes les infos sur colorecaen.fr, un événement avec Tendance Ouest.

Après le BBC BLUES CLUB, le BBC PUNK ROCK CLUB, le BBC ROCK CLUB, BBC REGGAE CLUB, le Big Band Café continue sur sa lancée et vous propose le BBC INDIE CLUB avec le meilleur de la scène régionale ce vendredi à partir de 20h. Sur scène vous retrouvez Grand Parc, Gandi Lake et Elecampane. Comptez 5 euros l'entrée.

ORNE

Vendredi, samedi et dimanche, assistez au Salon de l'Habitat et de la Gastronomie au parc Anova d'Alençon. Plus de 90 exposants autour de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de la gastronomie. L'occasion de présenter les nouveautés et les tendances 2016 pour faire de votre habitation un véritable cocon. Trouvez des idées pour une façade éclatante, le choix de matériaux écolos, des astuces pour faire des économies d’énergie et bien d’autres conseils vous seront dévoilés. L'actrice Adeline Blondieau sera présente, vous l'avez vu dans « Sous le Soleil ».

L'association Troc'music organise vendredi et samedi le festival Zic² à Mortagne au Perche. Retrouvez notamment le concert des Alençonnais de In The Backyard. Infos et réservations auprès de l'office de tourisme de Mortagne au Perche ou directement sur place.

Enfin direction Le Haras du Pin ce dimanche dès 15h30 pour assister à un spectacle équestre de haute volée. C'est l'occasion de vivre la magie des numéros des agents du haras ainsi que des artistes en résidence pour la saison. Comptez entre 5 et 6,50€ l'entrée, retrouvez les infos complémentaires sur haras-national-du-pin.com.