Rouen. Normandie : dans l'Eure, un parc animalier dédié aux chats

Premier parc animalier d'Europe pour chats de race, L'arche féline de Vascoeuil (Eure) a vu le jour il y a 12 ans. "Mon mari et moi étions éleveurs depuis 1998 et nous participions à de nombreux concours mais déçus par cet univers qui relevait plus du business que de la passion nous avons décidé d'ouvrir un parc", explique Monique Dumont.

Plus de 80 chats

"Nous avons inauguré ce parc avec une cinquantaine de chats. Aujourd'hui ils ont plus de 80, quasiment tous ont un pedigree et certains viennent de loin, du Canada ou de Hollande. Trente-cinq races sont représentées, du bobtail japonais au bengale, du scottish fold ou british shorthair, certains font partie d'un programme d'élevage comme notre black golden".

Chacun son caractère

Ses résidents sont installés dans différents espaces: la nursery, la maison de retraite et l'espace d'exposition. Dans cette longue enfilade d'immenses cages aménagées avec un box chauffé et une partie en plein air, on peut observer à loisir ces facétieux félins qui y sont réunis en fonction de leurs caractères: des petits protégés bien choyés que Monique connaît par coeur.

Pratique. Jusqu'au 31 octobre. L'arche féline à Vascoeuil. Tarifs 3 à 4,5€. Tél. 02 35 23 10 93