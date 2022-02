Paris (AFP). La suspension de Mladenovic et Garcia levée, celle de Paire prolongée

Depuis samedi, les deux joueuses ne sont plus suspendues de l'équipe de France et pourront défendre les couleurs nationales contre la République tchèque, les 12 et 13 novembre à Strasbourg. Paire, en revanche, reste puni: pas d'aide de la Fédération ni de sélection jusqu'à fin février 2017.

Les sanctions avaient été prononcées à titre conservatoire le 28 août pour des affaires survenues pendant les JO-2016, qui avaient terni l'image d'un tennis français déjà confronté à un échec sportif complet (aucune médaille).

Paire avait été exclu de Rio dès le 9 août pour avoir "bafoué les règles", notamment en ne résidant pas au village olympique avec le reste du groupe. Joueur à la réputation individualiste, il n'avait pas caché que les Jeux ne figuraient pas parmi ses priorités. "Maintenant, je sais comment se passent les jeux Olympiques. Je suis content de les quitter", avait-il dit après sa défaite contre l'Italien Fabio Fognini au 2e tour (4-6, 6-4, 7-6 (7/5)). Il avait ensuite présenté ses excuses pour cette remarque.

Mladenovic et Garcia avaient incriminé leurs dirigeants pour leur défaite dès le premier tour du double, alors qu'elles visaient une médaille. La Fédération avait eu le tort, selon elles, de ne pas les avoir prévenues que les joueuses devaient porter les mêmes couleurs sur le court. Le changement de tenue improvisé au dernier moment les aurait déconcentrées. "Merci à notre @fft si incompétente pour nous avoir gâché ce moment de sport si important dans nos carrières respectives @CaroGarcia et moi!", avait écrit Mladenovic dans un tweet.

- Indispensables en Fed Cup -

La FFT a pris note des "regrets" exprimés depuis par les joueuses pour des propos "prononcés sous le coup d'une terrible déception et frustration". Après avoir "mis a profit les dernières semaines pour débriefer les jeux Olympiques", l'instance a reconnu "sa part de responsabilité dans les problèmes rencontrés à Rio".

En maintenant la suspension de ses deux meilleures joueuses, la Fédération aurait anéanti les chances de l'équipe d'Amélie Mauresmo de remporter la Fed Cup, pour la première fois depuis 2003. Garcia et Mladenovic sont les deux Françaises les mieux classées à la fois en simple (24e et 52e) et en double (4e et 3e). Ce sont elles qui ont disputé tous les matches des deux premiers tours contre l'Italie et les Pays-Bas.

Même au complet, les Bleues ne seront pas favorites face aux Tchèques, titrées quatre fois lors des cinq dernières éditions et qui peuvent compter sur Karolina Pliskova (6e) et Petra Kvitova (16e).

Paire, jamais sélectionné en Coupe Davis, est nettement moins indispensable à l'équipe de France. Arrivant loin derrière le quintet Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Lucas Pouille et Gilles Simon, le 38e mondial, en pleine crise sportive, avait fort peu de chance d'être retenu pour le premier tour au Japon en février 2017.