Pourquoi Rihanna a tweeté François Hollande

Jeudi 22 septembre 2016, les Navy (=les fans de Rihanna) ont pu voir un tweet de la chanteuse adressé au président de la république française François Hollande

.@fhollande Did you see my letter? Waiting on your answer! We need your leadership on #EducationCannotWait — Rihanna (@rihanna) 22 septembre 2016

Traduction: Avez-vous lu ma lettre? J'attends votre réponse! Nous avons besoin de votre leadership sur #EducationCannotWait.

Le hashtag utilisé permet d'avoir une idée du sujet. La Barbadienne de 28 ans est en effet engagée dans une action pour favoriser l'éducation dans les zones sinistrées. Le programme Educationcannotwait part du constat que seuls 2% des aides humanitaires servent à l'éducation dans les zones de guerre ou de crise. Ce qui prive les enfants de pouvoir aller à l'école.

Education Cannot Wait est un donc nouveau fonds mondial pour apporter l'éducation dans les situations d'urgence. Il a vocation à réunir les gouvernements, les acteurs humanitaires et les aides au développement pour offrir une réponse plus concertée et rapide aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes touchés par des crises. Le fonds vise à atteindre tous les enfants touchés par la crise et les jeunes avec de l'éducation gratuite et de qualité en toute sécurité en 2030.

En attente de la réponse de François Hollande, Rihanna se sert aussi de sa notoriété pour interpeller d'autres dirigeants, comme Justin Trudeau, le 1er ministre canadien.