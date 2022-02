Dorothée de retour à la télé ?

La mythique, et inoubliable, Dorothée a marqué l'enfance de toute une génération. Elle avait fait ses adieux à ses jeunes téléspectateurs il y a déjà 20 ans. De retour dans l'actualité, elle est venue faire la promotion de sa nouvelle compilation, sur le plateau de TPMP sur C8. A 63 ans, l'ancienne animatrice du Club Dorothée, s'est vue interrogé par Cyril Hanouna :



"Est-ce que vous allez refaire de la télé ? Moi je voulais vous prendre sur C8". A Dorothée de répondre, pas très enthousiasmée, mais avec humour... "Ben, je ne sais pas... alors ? [...] Je ne sais pas, ça dépend des projets. Pour l'instant, je fais rien et c'est bien. [...] Je veux bien mais pas pour faire de la télé. Pas pour le plaisir de faire de la télé mais pour quelque chose qui me tente".







LIRE AUSSI : Julien Lepers devient chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste !



Il y a de ça vingt ans, elle disait ses adieux aux téléspectateurs. Si Dorothée n'exclut pas un retour à la télévision, elle n'oublie pas non plus qu'elle s'était faite évincée de TF1. Elle avait déclaré dans Gala : "Quand j'ai commencé ce métier, je me suis toujours dit qu'un jour ça s'arrêterait, c'était clair dans ma tête. Mais j'aurais préféré choisir la date moi-même". Avec le temps, elle a fini par relativiser, et l'a digéré même si la pilule lui est restée en travers de la gorge un long moment.



LIRE AUSSI : Gifle de Joey Starr à Gilles Verdez : le CSA reçoit 300 plaintes



Signera-t-elle donc son retour à la télé dans les prochains jours... ? Il est certain en tout cas que beaucoup aimeraient la revoir.