Seine-Maritime : deux incendies criminels la même nuit près de Rouen

Il est une heure du matin ce jeudi 22 septembre 2016 quand les policiers sont appelés pour intervenir à l'angle de la rue Alesia et de la rue du Colisée à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Un incendie d'origine a priori criminelle a éclaté. Le feu a été mis aux encombrants dans un petit local d'immeuble et s'est propagé dans trois garages. Deux voitures, deux scooters et deux vélos ont été détruits.

Un autre incendie éclate, un homme interpellé

La même nuit, mais un peu plus tôt, à 00h10, un autre incendie avait éclaté cours Carnot à Elbeuf. Là aussi, le feu a été mis à un canapé mis aux encombrants. Cette fois, un homme a été repéré. Agé de 46 ans et ivre, il a été interpellé.

Un rapprochement entre les deux faits ?

Reste à savoir si les deux faits sont liés : en effet, comment le suspect aurait-il pu mettre le feu aux encombrants à 1h en ayant été interpellé quelques minutes plus tôt ? Ou le feu aurait-il couvé depuis plusieurs dizaines de minutes avant de ne vraiment prendre que vers une heure du matin ? Les policiers enquêtent sur un éventuel rapprochement.

