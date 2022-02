Washington (AFP). Décès du dramaturge Edward Albee, auteur de "Qui a peur de Virginia Woolf?"

Il est décédé après une courte maladie, a indiqué son assistant, Jakob Holder, au New York Times.

Considéré comme l'un des plus grands dramaturges américains de son époque, Edward Albee avait reçu à trois reprises le prix Pulitzer.

Sa célèbre pièce "Qui a peur de Virginia Woolf?" (1962) avait elle été sélectionnée pour ce prestigieux prix mais ne l'avait pas décroché.

Sous ce titre énigmatique se cache un jeu de massacre, une scène de ménage de légende, incarnée à l'écran en 1966 par le couple Elizabeth Taylor/Richard Burton.

La pièce, qui avait été jouée 15 mois d'affilée à Broadway lors de sa création et avait valu à Elizabeth Taylor un Oscar dans son adaptation au cinéma, est à la fois une peinture au vitriol de la société américaine et de ses sacro-saintes valeurs de réussite, et une plongée dans l'enfer du couple.

Edward Albee avait reçu le prix Pulitzer pour "Délicate balance" (1967), "Seascape" (1975) et "Trois grandes femmes" (1994).

Il avait débuté sa carrière théâtrale à 30 ans, en écrivant "The Zoo Story" (1958).