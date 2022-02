Seine-Maritime: Sentez-Vous Sport ce week-end dans l'agglomération rouennaise

Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations et conférences gratuites sont organisées, partout en France, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière. Tour d'horizon des événements de ce week-end dans l'agglomération rouennaise.