La Normandie est plébiscitée par les Français qui s'offrent un week-end

Trentenaires, actifs ou jeunes retraités, les Français plébiscitent les escapades courtes, en couple (65%) de préférence en France.

D'après une enquête weekendesk, site de réservations en ligne de séjours courte durée, ils sont en effet 77% à partir en weekend à moins de 4 heures de chez eux et 63% à renouveler l'expérience au moins 3 fois par an. Les régions qui attirent le plus sont la Normandie, la Bretagne et la région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur).



Parmi les motivations, arrivent en tête le besoin de découvrir une région (27%), de se reposer (22%) ou encore le projet de se rendre à un événement (mariage, baptême, etc.13%).

Méthodologie : étude Metrix Lab réalisée pour Weekendesk du 26 juin au 14 août 2015 auprès de 1 386 personnes qui sont parties en courts séjours au moins une fois depuis juin 2014.