JAZZ Découvrez "Mother" de Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo

Le pianiste Jacky Terrasson et le trompettiste Stéphane Belmondo sont amis de longue date, depuis environ 30 ans. Ils ont parfois joué ensemble durant leur carrière et on t tout de suite accroché au niveau amical aussi bien que musical.

Ils reviennent avec un album Terramondo(mélange de Terrasson et Belmondo) intitulé "Mother" qui mélange titres originaux et reprises comme Stevie Wonder ou Charles Trenet. L'album de 14 titres est disponible à la vente depuis le 2 septembre 2016, au prix conseillé de 16.99€.