Rio de Janeiro (AFP). Paralympiques: Marieke Vervoort, le sport plus important que la vie

Quand le sport est la "seule raison" d'exister et que le corps ne permet plus d'en faire, peut-on encore vivre? L'athlète paralympique belge Marieke Vervoort apporte sa singulière réponse: recourir à l'euthanasie, un choix assumé et défendu.