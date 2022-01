Seine-Maritime : en badminton, le MDMSA tout proche de l'emporter face à Aulnay-sous-Bois

Que de frustration pour le MDMSA ! Samedi 10 septembre 2016, le club normand recevait, dans la salle Rabelais à Maromme (Seine-Maritime), Aulnay-sous-Boy (Seine-Saint-Denis) pour la première journée de championnat. Et les badistes sont passés tout près de la victoire pour finalement ne faire "que" match nul.

Les deux recrues assurent, Perminova et Piron s'inclinent

Le MDMSA se présente avec ses deux recrues, spécialistes de doubles, Julien Maio et Irina Khlebko. En face, Aulnay aligne l'internationale allemande Fabienne Deprez, elle aussi fraîchement arrivée. C'est avec les doubles, hommes et femmes, que débute la rencontre. Julien Maio et le Belge Freek Golinski remportent une superbe victoire face à la paire Baptiste Carême/Laurent Constantin, 21/16 au troisième et dernier set. La paire féminine, composée de Juliane Piron et Irina Khlebko, commence bien mais finit par s'incliner 21-19/21/7. Les deux équipes sont alors à égalité.

Les deux premiers simples vont être plus expéditifs, dans un sens comme dans l'autre. C'est d'abord Romain Eudeline, du MDMSA, qui se débarrasse facilement du Polonais Piotr Wasiluk (21/14-21/17). C'est ensuite la Francilienne Fabienne Deprez qui ne fait qu'une bouchée de la Russe du MDMSA Natalia Perminova (21/14-21/12). Nouvelle égalité entre les deux équipes.

Le premier double mixte est remporté par le MDMSA : les deux recrues, Julien Maio et Irina Khlebko, prennent le meilleur sur Baptiste Carême et Andrea Vanderstukken en deux sets. Mais les Normands ne conservent pas longtemps leur avantage puisque Juliane Piron s'incline face à Marie Batomene (21/15-21/15).

A deux points de la victoire

Les deux derniers matchs doivent permettre de départager les deux équipes. Mais ce ne sera pas le cas. Antoine Bebin a beau gagner contre Laurent Constantin (21/11-21/19), la paire Golinski-Perminova s'incline en double mixte face à Wasiluk et Wojtkowska. Pourtant, les Normands menaient 21/17 et 19-16 dans le second set avant de voir revenir leurs adversaires.

Si le nul est frustrant, le coach Stéphane Renault reste optimiste : "C'est dommage, à 19/16 dans le deuxième set du mixte 2, on passe à deux points d'une victoire 5-3. Mais je suis content de ce qu'on a produit et de la bonne intégration des deux recrues. Romain et Antoine ont été solides et ont joué juste en simples. Les recrues de l'été ont montré de belles qualités en mixte tout comme la paire Julien-Freek face à une grosse opposition en double hommes."

