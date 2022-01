Marseille (AFP). Marseille: Eyraud, encore un homme de médias pour diriger l'OM

Eyraud comme héraut. Le futur PDG de l'OM vient aussi de la communication. Il a été choisi par le milliardaire américain Frank McCourt, qui devrait devenir dans la prochaine quinzaine le propriétaire du club, une fois qu'il aura bouclé les négociations exclusives en cours avec l'actuelle actionnaire majoritaire, Margarita Louis-Dreyfus, dite "MLD".

Depuis Christophe Bouchet (2002-2005), ancien de l'AFP et du Nouvel Observateur, les présidents de l'OM ont ce profil. Pape Diouf (2005-2009) a été journaliste à La Marseillaise avant de devenir agent, Jean-Claude Dassier (2009-2011) a été le numéro 2 de TF1 et Vincent Labrune (2011-2016) travaillait dans la communication à France Télévisions.

L'OM à l'américaine s'apprête donc à perpétuer une tradition de présidents-délégués qui n'a pourtant rapporté qu'un titre de champion de France (2010) sous les 20 ans de l'ère Robert Louis-Dreyfus, qui s'achèvera une fois bouclé le rachat de 95% des parts du club par McCourt, ce qui pourrait advenir d'ici quinze jours selon une source au club.

En annonçant son futur PDG dix jours après l'annonce du rachat, l'ex-propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers accélère.

M. Eyraud, âgé de 48 ans, patron des Éditions En Direct (Paris Turf, Bilto, etc.), dont le siège est à Aix-en-Provence, va d'abord travailler avec la régence mise en place par MLD "pour assurer une transition en douceur", a expliqué Frank McCourt dans un communiqué.

- 'Un patron' -

L'équipe actuelle, dirigée depuis le 25 juillet par Giovanni Ciccolunghi, après la mise à l'écart de Labrune, opère un vaste audit du club. Les hommes de McCourt, guidés par Eyraud, travaillent donc avec eux.

Ils sont aidés du cabinet de l'avocat Didier Poulmaire, qui a rapproché Eyraud et McCourt, du cabinet américain Sullivan & Cromwell et du spécialiste de l'audit Ernst & Young France.

Le futur PDG de l'OM s'était tôt intéressé au rachat de l'OM. D'abord seul, il a rejoint le projet américain. Il "a travaillé étroitement avec moi pendant plusieurs mois sur l'élaboration de l'OM Champion Project", a souligné McCourt dans le communiqué de son service de presse.

"C'est un immense honneur pour moi", a réagi le futur PDG dans le même communiqué, en promettant, "ensemble", de "redonner à l'OM sa place parmi les plus grandes marques sportives en Europe et à l'international".

Homme de médias, Eyraud est aussi un homme de sport, et a pratiqué le taekwondo a bon niveau.

Passé par Harvard, il est "un patron, un homme de rigueur", selon l'ancien journaliste de France Télévisions Patrick Chêne, qui a fondé avec lui en 2000 la société d'informations sportives en ligne Sporever, devenue media365, déclinée en foot365, rugby365 etc.

- Un des clubs les plus prestigieux -

"Il a quitté un poste où il gagnait bien sa vie, au Club Med, pour fonder notre petite boîte, car c'est un passionné de sport", a raconté Patrick Chêne au site lephocéen.fr.

Chêne connaissait aussi Vincent Labrune, l'ancien président de l'OM, quand celui-ci travaillait à la communication de France Télévisions. "Si on compare à Vincent, qui est un homme de communication et d'action, Jacques-Henri est un vrai manager de dimension internationale", a estimé l'ancien commentateur du Tour de France.

Diplômé de Sciences Po (1989), où il est prof depuis 2007, pour un cours intitulé "Initiation à l'entreprenariat", en Masters II, Eyraud a aussi travaillé pour la multinationale Disney.

"Jacques-Henri va apporter son expérience et son expertise du sport, des médias et des affaires", selon McCourt.

Le futur président opérationnel a assuré de son côté que "l'OM est un des clubs les plus prestigieux au monde. Il représente plus qu'aucun autre club en France le véritable esprit du football et une tradition triplement séculaire".

Mais "il y a beaucoup de travail à accomplir et la tâche sera très difficile", a-t-il ajouté. Il reste encore un long chemin, dans ce club volcanique, pour qu'on écrive Eyraud comme Héros.