Paris (AFP). Foot: le PSG et l'OM boycottent Canal+ jusqu'au 30 mai

Le PSG et l'Olympique de Marseille ont décidé vendredi de boycotter Canal+ au lendemain des sanctions infligées à leurs joueurs Zlatan Ibrahimovic et Dimitri Payet pour des propos tenus en marge des matches et diffusés par la chaîne. Les deux grands clubs français ont publié le même communiqué en fin d'après-midi à l'encontre d'un des deux diffuseurs du championnat de Ligue 1 avec beIN Sport: "Soucieux d'éviter tout nouveau malentendu et afin de préserver l?intérêt et la régularité du championnat à sept journées de son terme, les dirigeants du Paris Saint-Germain / de l'Olympique de Marseille ont pris la décision de ne plus faire de déclarations publiques auprès des journalistes et devant les caméras des chaînes du groupe Canal Plus jusqu?au samedi 30 mai", date de la finale de la Coupe de France (PSG-Auxerre/L2). "Cette mesure s?appliquera quels que soient les lieux et les circonstances (interviews, conférences de presse etc.) à leurs joueurs et leurs staffs professionnels soumis à une forte pression engendrée par les enjeux de fin de saison", poursuivent les deux clubs. "Lourdement sanctionné, le Paris Saint-Germain / l'Olympique de Marseille qui est l?un des clubs les plus médiatisés et qui génère les plus fortes audiences télévisées ne veut pas prendre le risque de s?exposer à de nouvelles sanctions liées à des commentaires malencontreux provoqués par une décision arbitrale contestable", selon le communiqué. "Le nombre de caméras et de micros des chaînes du groupe Canal Plus, qui entourent l?équipe en toutes circonstances, et la possibilité d?un jugement à posteriori après la diffusion d?images retenues comme preuves à charge par les juges de notre football nous conduisent à adopter cette plus grande prudence", concluent-ils. Ibrahimovic et Payet ont écopé respectivement de quatre et deux matches de suspension ferme de la part de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour des propos insultant le corps arbitral proférés à l'issue de leurs matches le 15 mars.

