Les Black Eyed Peas de retour avec une nouvelle version de Where is the love?

Cela faisait plusieurs mois que les Black Eyed Peas avaient annoncé qu'ils reviendraient. Will I Am, apl.de.ap et Taboo reviennnent ensemble , à priori sans Fergie qui préfère rester en solo.

Cela n'empêche pas les 3 garçons de sortir une chanson en réaction à la situation mondiale et les événements de ces dernières années. En 2003, ils avaient sorti "Where is the love" avec Justin Timberlake, en réaction aux attentats du 11 septembre 2001 et de la guerre en Irak et en Afghanistan qui avaient suivies.

Pour cette année 2016, ils ont malheureusement ressenti le besoin de remettre cette chanson en avant. Renommée #WHERESTHELOVE pour l'occasion, elle réunit à nouveau Justin Timberlake mais aussi énormément d'autres personnalités comme Usher, Mary J. Blige, Jamie Foxx... mais aussi des annonymes: les familles de personnes tuées par arme à feu aux Etats-Unis.

Les Black Eyed Peas veulent en effet récolter des fonds en faveur des victimes de violences policières avec ce titre. Une autre partie sera reversée à la fondation I.Am.Angel qui finance la scolarisation des étudiants.

Ils pensent que plus que jamais, les paroles sont d'actualité avec tous ces attentats qui ont pu toucher Paris, Orlando et Bruxelles par exemple. Tous ces migrants qui meurent en chemin, et la recrudescence de crimes racistes et de violences policières.

Un beau message à réécouter dès maintenant:

Voici la version de 2003: