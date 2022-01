Alençon : un mari violent condamné à 18 mois de prison ferme et incarcéré à sa sortie du tribunal

Ce mardi après-midi 6 septembre 2016, le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne) a condamné en comparution immédiate Philippe Brunard, un homme âgé de 54 ans, à 18 mois de prison ferme. Ce multirécidiviste s'est rendu coupable de violences sur ses différentes compagnes successives : coups de poings, tête fracassée contre le sol ou contre le tableau de bord de sa voiture, arcade sourcilière ouverte à plusieurs reprises.

Déjà connu de la justice

Le casier judiciaire du condamné comporte huit mentions, dont plusieurs pour violence. Son actuelle compagne n'avait jamais porté plainte, malgré des violences de juillet 2015 à septembre 2016, déclarant aimer, mais aussi craindre, son compagnon. L'homme, alcoolique, a reconnu les faits.

Les faits de violence sur sa compagne ont été découverts lors d'une enquête des gendarmes, après un signalement pour une toute autre affaire : l'homme aurait également agressé sexuellement la fille de sa compagne, qui s'est confiée à sa grand-mère, qui a alerté les forces de l'ordre. L'enquête sur cette affaire est toujours en cours.

Obligation de soin

Pour ses actes de violence, le tribunal a prononcé une peine de dix-huit mois de prison ferme, plus six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, obligation de soins et de travail, et interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne. Il a été emmené en prison dès sa sortie du tribunal.