Dans l'Eure, il appelle pour un incendie imaginaire puis blesse un gendarme

Dimanche 28 août 2016, la gendarmerie reçoit un appel au 17 d'un homme qui prétend avoir vu un bus en feu et une rixe entre une quinzaine de personnes dans la salle de sports de Gaillon (Eure). Les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de Louviers (Eure) se rendent sur place... et se rendent compte qu'il n'y a ni bus en feu ni rixe, le requérant ayant tout inventé.

Il frappe un gendarme pendant l'interpellation

L'auteur de cet appel malveillant est rapidement identifié. Agé d'une vingtaine d'années et en état d'ivresse, il nie les faits, invective les gendarmes et tente de s'en prendre à eux. Au cours de l'interpellation, il blesse un gendarme, qui bénéficiera par la suite de trois jours d'ITT. Le suspect a été placé en garde à vue et comparaîtra prochainement devant le tribunal de grande instance d'Evreux.

