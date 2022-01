Monza (Italie) (AFP). GP d'Italie: Hamilton (Mercedes) survole les qualifications

Vainqueur à Monza en 2012, 2014 et 2015, Hamilton a clôturé sa journée en bouclant un tour en 1 min 21 sec et 135/1000, soit une demi-seconde de mieux que son coéquipier Nico Rosberg, victorieux dimanche dernier en Belgique.

C'est la 56e pole position d'Hamilton en F1, dont cinq sur la piste du vénérable Autodrome italien, comme Juan Manuel Fangio et Ayrton Senna. Elle n'a jamais fait aucun doute dans l'esprit des nombreux spectateurs, en phase avec une troisième séance d'essais libres qui avait donné le ton, en fin de matinée.

"Je n'étais pas assez rapide", a reconnu Rosberg, puis il a ajouté, visiblement sous le choc: "Le problème, c'est que Lewis a fait sa meilleure séance de qualifications depuis longtemps".

Rosberg a quand même devancé les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, sous les yeux de Sergio Marchionne, le PDG de la marque italienne. "Je sais que M. Marchionne et les tifosi attendent mieux de nous, nous sommes à une seconde, mais nous faisons le maximum et nous allons continuer", a dit en substance le quadruple champion du monde. Il partira sur la deuxième ligne à côté de son coéquipier finlandais.

- La surprise Bottas -

La surprise est venue d'un autre Finlandais, Valtteri Bottas (Williams), auteur du 5e chrono et donc intercalé entre les Ferrari et des Red Bull moins efficaces que ces dernières semaines, sur un circuit où elles s'attendaient à souffrir. Daniel Ricciardo a devancé Max Verstappen, car les moteurs Renault (badgés TAG-Heuer) des monoplaces autrichiennes ont subi la loi des blocs allemands et italiens, en progrès.

Derrière les deux Force India de Sergio Pérez, 8e, et Nico Hülkenberg, 9e, le Top 10 a été complété par la surprenante Haas à moteur Ferrari du Mexicain Esteban Gutiérrez, auteur pour l'anecdote -et pour ses statistiques personnelles- d'un joli 7e chrono en Q2.

Hamilton, leader du Championnat du monde avec neuf points d'avance sur Rosberg, sera en position idéale, dimanche à 14h00 locales (et françaises, 12h00 GMT), pour aller cueillir sa 50e victoire en F1, sur l'un de ses circuits préférés.

S'il est aussi intouchable que samedi, au soleil de Monza, Hamilton remettra un gros coup sur le sommet du casque de Rosberg. Sinon, la course au titre sera relancée, aux deux tiers du championnat.