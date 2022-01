Rouen : sans permis, il est flashé à 140 km/h au lieu de 70 sur le Pont Mathilde

C'est ce qu'on appelle un très grand excès de vitesse. Jeudi 1er septembre 2016 peu après minuit, la Brigade canine patrouille à Rouen (Seine-Maritime) quand elle voit un véhicule rouler beaucoup trop vite et emprunter le Pont Mathilde. Sa vitesse est estimée à 140 km/h au lieu de 70.

Sans permis de conduire

Les policiers veulent alors le contrôler, mais le suspect refuse et emprunte le boulevard Industriel. Arrivé rue Lazare Hoche, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), il s'arrête, se stationne et tente de se camoufler dans son véhicule. Peine perdue, il est interpellé. Agé de 27 ans et domicilié à Sotteville, il a un taux d'alcoolémie légèrement positif. Surtout, il n'a pas de permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.

