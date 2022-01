Calvados. Un homme s'exhibe sur la plage de Ouistreham

Il y avait du monde le dimanche 17 juillet 2016 sur la plage de Ouistreham, au nord de Caen (Calvados). De nombreuses familles étaient venues s'y détendre. Vers 17h, arrive un individu qui commence par siffler des jeunes femme présentes. Suite à quoi il les prend en photo avec son téléphone portable, ceci accompagné de gestes obscènes. Puis, tout naturellement, se met à uriner dans le sable.

Il exhibe son sexe en érection

Il exhibe alors son sexe en érection, et entreprend de se masturber devant tout le monde, tout en collant de très près certaines personnes. Un quart d'heure plus tard il est interpellé par la police et placé en garde à vue. Sentant fortement l'alcool et titubant, il ne parviendra pas à souffler dans l’éthylomètre et refusera le contrôle de ses empreintes digitales. AP, originaire d'Iran, a été jugé en son absence, le jeudi 25 août par le tribunal de grande instance de Caen pour exhibition sexuelle et refus de se soumettre au test d'alcoolémie et à la prise de ses empreintes digitales.

L'homme conteste

Dégrisé, l'homme conteste. Exhibition ? Bien sûr que non, il était venu se baigner. Il n'a pas soufflé dans l’éthylomètre ? L'appareil ne marchait pas. D'ailleurs à quoi bon puisqu'il n'avait pas bu. Il reconnaît seulement son refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales. Disant être âgé de 17 ans (mais en faisant beaucoup plus) il est en situation irrégulière sur le territoire français. Arrivé en traversant différents pays, avec l'aide de passeurs, il habite avec des compatriotes dans sa situation.

"Spectacle pitoyable"

"On pourrait sourire de ses dénégations et de l'âge qu'il se donne, si le spectacle qu'il a imposé à des couples et à des enfants de huit à quatorze ans n'était pas si pitoyable", résume Carole Etienne, procureur de la république en requérant trois mois de prison ferme. Ce sera sa condamnation en y ajoutant 100 euros de préjudice moral pour chacun des trois enfants et 50 euros pour chacun des trois adultes qui se sont portés partie civile.