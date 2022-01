Football: Quevilly Rouen Métropole revient de Pau avec le match nul

C'est donc un deuxième match nul d'affilée obtenu jeudi 25 août 2016 par Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) après le 1-1 à domicile contre Epinal (Vosges) obtenu vendredi 19 août 2016.

Taufflieb ouvre le score

Si le match commence bien pour les joueurs de l'agglomération rouennaise qui ouvrent la marque sur une bonne inspiration de Medhy Guezoui qui transmet le ballon à Timothée Taufflieb pour le 1-0 après 23 minutes de jeu, ce sont les locaux qui parviennent à égaliser sur une mésentente entre le défenseur Alioune Ba et le gardien Dan Delaunay et un ballon qui termine sa course au fond des filets normands. A la pause le score est de 1-1.

Basque redonne l'avantage

Dans ce duel de promu, Quevilly Rouen Métropole semble prendre l'ascendant dans le jeu et finit par prendre l'avantage sur un corner à la 70ème minute bien tiré par Antohny Rogie et repris de la tête par Romain Basque (2-1).

Les joueurs de Manu Da Costa semblent tenir une seconde victoire cette saison mails les Palois vont réussir à obtenir un penalty sur une faute de Ba dans la surface. C'est Séguret qui transforme le penalty (2-2).

Les Seinomarins passeront même près de la correctionnelle avec une dernière action dans les arrêts de jeu des locaux sur un face à face bien remporté par Dan Delaunay.

Prochain match vendredi 2 septembre, les Rouges et Jaunes recevront Lyon Duchère au stade Robert Diochon.

