Pendant 16 ans, il violente sa concubine en Normandie : un an de prison dont 8 mois avec sursis

Mercredi 17 août 2016, une femme se rend à la brigade de gendarmerie de Breteuil (Eure), à une trentaine de kilomètres d'Evreux. Agée de 39 ans, elle déclare subir divers sévices, dont des violences sexuelles, de la part de son conjoint. Et cela depuis 16 ans.

Le conjoint interpellé à l'hôpital

Elle se rend au centre hospitalier d'Evreux pour faire constater les dernières blessures en date. A ce moment là, son conjoint se présente à l'hôpital et tente de s'opposer à l'examen médical. En vain : les gendarmes l'interpellent immédiatement et le placent en garde à vue. Il est passé en comparution immédiate mardi 23 août 2016 devant le tribunal de gande instance d'Evreux qui l'a condamné à un an de prison dont huit mois avec sursis, une peine accompagnée d'une mise à l'épreuve de deux ans.

La victime, quant à elle, a obtenu six jours d'interruption temporaire de travail.

