Paris (AFP). "Tout pour la France": ce que propose Nicolas Sarkozy pour 2017

TRAVAIL

- Le temps de travail hebdomadaire ne sera plus soumis aux 35 heures. Le temps supplémentaire sera fixé en accord avec les salariés, et par référendum d'entreprise qui deviendra "la norme".

- Report progressif de l'âge de départ à la retraite (63 ans en 2020, 64 ans en 2025). Les régimes spéciaux de retraite seront supprimés.

- Primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.

- Suppression de 300.000 postes de fonctionnaires. Un départ à la retraite sur deux ne sera pas remplacé. Les futurs fonctionnaires ne bénéficieront pas des allocations familiales.

- Révision des critères de licenciement économique: Le motif de réorganisation pour adapter l'entreprise au contexte économique sera suffisant.

- Suppression du compte personnel de prévention de la pénibilité au profit d'un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail.

ECONOMIE

- Suppression "immédiate" de l'impôt sur la fortune.

- Réduction des dépenses publiques à hauteur de 100 milliards d'euros.

- L'impôt sur le revenu sera diminué de 10% dès 2017.

- Exonération totale des charges sur le Smic.

- Expérimentation "encadrée" et "encouragée du gaz de schiste, réinvestissement dans la filière nucléaire.

- Abrogation dans le secteur immobilier, de la loi Alur, prévoyant notamment l'encadrement des loyers.

JUSTICE-SECURITE

- Rétablissement des "peines-plancher". La peine sera automatiquement majorée dès la 4e condamnation.

- Baisse de la majorité pénale à 16 ans contre 18 actuellement. Des prisons spécifiques seront dédiées aux mineurs.

- L'application des peines sera de la compétence du parquet et non plus du juge d'application des peines.

- Les individus fichés "S" seront placés en centre de rétention, et les étrangers expulsés. Les individus en voie de radicalisation, et ceux radicalisés en sortant de prison seront transférés dans des centres de déradicalisation. Une "Cour de sûreté antiterroriste" sera créée avec un parquet national spécialement dédié.

-Les perquisitions administratives seront permises de jour comme de nuit sans décréter l'état d'urgence.

IMMIGRATION

- Sarkozy prône "l'assimilation républicaine" des populations issues de l'immigration. Il appelle à un nouveau pacte d'assimilation, préalable à tout séjour de longue durée ou aux demandes de naturalisation.

- Le délai pour une demande de naturalisation passera d'ailleurs à 10 ans de résidence contre 5 ans actuellement.

- Stopper l'immigration économique et suspendre le regroupement familial. Concernant les demandeurs d'asile, il entend imposer aux pays sud-méditerranéens la création de centres d'instructions des dossiers, financés par l'Europe.

LAÏCITÉ

- Tout signe d'appartenance religieuse sera prohibé dans les écoles, universités, administrations et lieu de travail.

- Fin des menus de substitution dans les cantines scolaires

- La réforme de l'islam de France, passera par une révision des prérogatives du CFCM(Conseil français du culte musulman). L'institution cultuelle créée par Nicolas Sarkozy aura la légitimité d'habiliter les imams (sous contrôle du ministère de l'Intérieur).

- Le ministère de l'Intérieur se réserve un droit de veto sur la constructions de lieux de culte et d'interdiction de prêche pour tout imam dont les propos seraient contraires aux règles de la République. Voire d'expulsion si celui-ci est de nationalité étrangère. Il sera également chargé d'encadrer la formation des imams, et d'assurer la transparence sur les financements venant de l'étranger.

EDUCATION-SANTE

- La réforme des collèges et des rythmes scolaires sera revue, tandis que le temps passé à l'école sera augmenté de 25% pour les élèves comme les enseignants. Un "CP+" (cours préparatoire+)sera créé pour les élèves avec de fortes lacunes.

- La généralisation du tiers-payant sera abrogée. La rémunération des médecins se fera à l'acte, et par secteur géographique, favorisant ceux qui exercent en déserts médicaux.

- Tout bénéficiaire de prestations sociales devra attester d'une présence sur le territoire depuis plus de 5 ans.

EUROPE

- Un nouveau traité européen sera proposé: il s'agira de recentrer les compétences de l'Europe, assurer une présidence stable à la zone euro - de préférence assurée par un Français et un Allemand- stopper l'élargissement de l'Union, rappelant que la Turquie n'y a toujours pas sa place.

- Création d'un nouveau cercle de discussion international avec l'Europe, la Russie et la Turquie pour membres fondateurs.