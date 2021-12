Football : en National, Quevilly arrache le match nul face à Epinal

Face à Epinal (Vosges) ce vendredi 19 août 2016, la première demi-heure de jeu est plutôt à l'avantage ders joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui se procurent une première occasion sur un une deux et une frappe d'Achahbar qui termine au-dessus du but Spinalien, à la 17e minute. Les Vosgiens vont alors répondre sur une perte de balle des locaux, mais Delaunay remporte son face à face.

Epinal prend les commandes

Le premier but de la partie intervient à la demi-heure de jeu sur un coup franc litigieux accordé par l'arbitre. La défense Rouge et jaune ne parvient pas à se dégager et les visiteurs du jour ouvrent le score.

Le match va alors s'inverser et ce sont les Spinaliens qui contrôlent la partie, malgré quelques maigres occasions normandes par Taufflieb et sur une tête du défenseur Alioune Ba.

Quevilly réduit la marque, à 10

En seconde mi-temps, Bekhechi rentre en jeu mais quelques minutes plus tard, l'arbitre du match lui inflige un carton rouge direct suite à un retourné acrobatique qui touche un joueur adverse. Les joueurs de Manu Da Costa tentent donc de jouer long et c'est sur un de ces longs ballons que Guezoui parvient enfin à égaliser sur un tir en pivot à la 82e minute.

Epinal à 10 à son tour

L'arbitre de la rencontre continue de prendre des décisions surprenantes (dix cartons jaunes et deux cartons rouges) et inflige un deuxième carton jaune à un joueur d'Epinal sur une faute de nouveau peu évidente.

Les locaux vont alors faire le siège du camp adverse, mais ni Romain Basque ni (frappe a coté et sur le poteau) ni Guezoui ni Vignaud ne parviendront à donner l'avantage dans ce match.

Début de saison en demi-teinte

Avec un bilan d'une victoire, d'un nul et d'une défaite après trois journées, Quevilly Rouen Métropole occupe la 7e place au classement avant la prochaine journée sur la pelouse de Pau.

