Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: 42e médaille assurée pour les Bleus, record de Pékin battu

Sur ces 42 médailles, 38 sont d'ores et déjà au cou de leurs propriétaires, quatre autres restant encore à forger, avec l'argent ou l'or comme métal, en hand masculin et féminin et via Sarah Ourahmoune et Tony Yoka en finale en boxe. Le record de médailles pour l'équipe de France depuis le début des Jeux de l'ère moderne en 1896 à Athènes remonte aux JO de Paris 1900, quand les sportifs français avaient signé 91 podiums, pour 27 titres.