Calvados : le Parc Festyland confirme son grand succès

Encore une année historique pour le parc Festyland, à Bretteville sur-Odon (Calvados), près de Caen : le plus grand parc d'attractions de Normandie a accueilli 225 000 visiteurs la saison dernière, et table sur la même fréquentation cette année. "On est dans les pas de la saison 2015 qui était historique pour nous", explique Alexandre Lair, directeur du parc. Il assure aussi que l"'investissement de 1,8 million d'euros" pour le jeu d'eau mis en place l'année dernière, Kaskade, porte toujours ses fruits.

Un public toujours familial

"On a la chance d'avoir deux faces d'activité : le tourisme, du fait du poids de cette économie en Normandie, et aussi un loisir de proximité", confie Alexandre Lair. Touristes français et étrangers côtoient ainsi les visiteurs normands pendant les deux mois d'été. Le parc a également su garder son public familial grâce à des jeux adaptés pour les petits, tout en se diversifiant avec de nouveaux manèges à sensation.

De nouveaux visiteurs

Cette fin de mois d'août rime avec fin des vacances scolaires, et le parc voit arriver de nouveaux visiteurs. "Début juillet et fin août, c'est le moment où il y a les grands-parents. Les parents ont repris le travail, les enfants ne sont pas encore à l'école, ce sont souvent les grands-parents qui les gardent et on fait partie de la sortie de la semaine", s'amuse Alexandre Lair.

Le parc ne compte pas s'arrêter là : une nouvelle attraction sera lancée la saison prochaine, dont la teneur sera dévoilée prochainement.

