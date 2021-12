Très symboliquement, comme lors des obsèques du prêtre assassiné, une grande croix de bois entourée d'une étole rouge, la couleur du martyre, était présente près de l'autel, aussi bien lors de la messe du matin en la cathédrale, qu'au cours des vêpres de l'après-midi, en la basilique de Bonsecours, sur les hauteurs de Rouen.

Un moment intense de la prière pour le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray (sud de Rouen) a eu lieu, pendant les vêpres, quand l'archevêque du diocèse, Mgr Dominique Lebrun, s'est agenouillé face à cette croix et face à l'ostensoir (objet liturgique doré contenant une hostie consacrée, ndlr) posé sur l'autel.

"C'est après avoir célébré l'eucharistie que tu as quitté cette Terre, en serviteur fidèle", a dit l'archevêque, avant qu'un profond silence n'envahisse la basilique de Bonsecours, pleine à craquer, dont les 500 chaises ne suffisaient pas, certains devant s'assoir sur le sol, d'autres rester debout.

Aux fidèles de la basilique, étaient venus se joindre une centaine de personnes qui avaient participé à une procession menée par l'archevêque, depuis le centre de Rouen, soit environ 4 km sous un chaud soleil, et avec un fort dénivelé sur la fin du parcours.

Après les vêpres, suivant l'archevêque et une vingtaine de prêtres, les fidèles sont descendus dans le cimetière à flanc de colline de la basilique pour réciter des prières autour de la tombe de Jacques Hamel, enterré dans le carré des prêtres.

Mgr Lebrun a fait dire trois "Je vous salue Marie", le premier pour la famille du prêtre, le deuxième pour sa paroisse, et le troisième "pour les assassins et leurs familles et tous ceux tentés par la violence", partout dans le monde, avant de s'agenouiller devant la tombe de marbre gris du père Hamel.

"La France traverse des épreuves, notre diocèse traverse des épreuves", avait rappelé l'archevêque de Rouen lors de la messe matinale.

"Nous pensons au père Jacques Hamel, à sa famille, à sa paroisse, à sa commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, et nous pensons aussi aux 13 victimes décédées dans un dramatique incendie" à Rouen, a déclaré le prélat.

Il y a vingt jours, le 26 juillet dernier, le prêtre Jacques Hamel, 85 ans, avait été égorgé par deux jeunes jihadistes de 19 ans, alors qu'il célébrait une messe matinale en présence de quelques paroissiens, au sud de Rouen.

Et il y a dix jours périssaient 13 jeunes gens dans l'incendie du sous-sol d'un bar rouennais, lors d'une fête d'anniversaire.

Mgr Lebrun a renouvelé l'appel qu'il avait lancé dans cette même cathédrale, le 2 août dernier, lors des obsèques du prêtre, de ne pas être tenté de "nous retirer de la fraternité" en cédant à la colère vis-à-vis des musulmans.