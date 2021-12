Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: le film des événements de la 9e journée

09h30: C'est parti pour le marathon dames !

11h25: réveil en douceur. L'équipe de France masculine d'épée, N.1 mondiale, se qualifie facilement pour les demi-finales en s'imposant contre le Venezuela (45-29).

11h55: première pour le Kenya. Jemima Jelagat Sumgong (31 ans) offre au Kenya son premier titre olympique du marathon dames (2h24:04.). Sumgong a devancé la Bahreïnie d'origine kényane Eunice Jepkirui Kirwa (2h24:13.) et l'Ethiopienne Mare Dibaba (2h24:30.), à l'issue du parcours de 42,195 km que quelques manifestants ont tenté de perturber en fin de course.

12h45: calme plat. Faute de vent, les finales de planche à voile messieurs et dames, ainsi que les autres régates sont retardées.

13h00: les Bleues ajustent le tir. Les handballeuses françaises, déjà qualifiées pour les quarts de finale, dominent la Suède (27-25) pour leur dernier match de poule. Elles terminent à la deuxième place de leur groupe, après quatre victoires en cinq matches.

13h50: le bronze pour commencer. Première médaille du jour pour l'équipe de France : le bronze apporté par Alexis Raynaud en tir à la carabine 50 m trois positions. A 21 ans seulement, il obtient la deuxième médaille du tir français à Rio après l'argent de Jean Quiquampoix en vitesse olympique samedi.

14h00: chute. La cavalière Pénélope Leprévost est éliminée de la compétition individuelle du concours de saut d'obstacles dès les qualifications, après avoir chuté de son cheval. La N.4 mondiale perd son assise à la réception d'un saut alors que sa jument Flora de Mariposa, affaiblie par des coliques dans la semaine, trébuche, sans toutefois tomber. Cette élimination n'a aucune incidence sur la compétition par équipes.

14h05: les épéistes en finale. L'équipe de France masculine d'épée, N.1 mondiale, se qualifie pour la finale en s'imposant contre la Hongrie 45 touches à 40.

14h30: Hingis privée d'or. Les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina remportent le titre olympique du double dames (6-4, 6-4) aux dépens des Suissesses Timea Bacsinszky et Martina Hingis, qui rêvait d'un retour doré après vingt ans d'absence aux JO.

13h40: Kohei Uchimura se rate. Le Japonais, déjà sacré par équipes et au concours général, échoue à la cinquième place au sol, après avoir manqué une réception. Max Whitlock décroche l'or, une première historique pour la Grande-Bretagne en gymnastique artistique.

14h30: et de trois pour la boxe. Mathieu Bauderlique se qualifie pour les demi-finales du tournoi des mi-lourds (-81 kg) en battant l'Equatorien Carlos Andres Mina sur KO technique dans le troisième round. C'est le troisième podium français garanti sur le ring carioca, après les qualifications pour le dernier carré de Sofiane Oumiha (-60 kg) et Souleymane Cissokho (-69 kg).

15h00: Le Coq en bronze. Pierre Le Coq remporte la médaille de bronze en planche à voile RS:X dans la baie de Guanabara. Pour ses premiers JO, il prend la septième place de l'ultime régate décisive. Il apporte à la voile française sa première médaille à Rio, et à la délégation tricolore sa vingtième médaille.

15h30: razzia. La gymnaste américaine Simone Biles décroche sa troisième médaille d'or à Rio lors de l'épreuve du saut. Déja sacrée par équipes et au concours général individuel, la Texane âgée de 19 ans reste en lice pour un quintuplé olympique inédit.

15h45: Tee Time. Le Britannique Justin Rose devient le premier champion olympique de golf depuis 1904, succédant au Canadien George Lyon. Dans un final haletant, il devance le Suédois Henrik Stenson, de deux coups, et l'Américain Matt Kuchar, de trois.

15h55: trois points. C'est l'écart qui sépare les basketteurs américains des Bleus, battus seulement 100-97 pour leur dernier match de poule, malgré l'absence de Tony Parker, préservé en vue du quart de finale mercredi. Toujours menés, les Français ont cependant fait bonne figure, mais n'ont pas trouvé la parade face à Klay Thompson, extrêmement adroit à longue distance (30 points).

16h00: Picon fière. Charline Picon est sacrée championne olympique de planche à voile RS:X. C'est la deuxième médaille pour la voile tricolore en l'espace d'une heure. A 31 ans, Picon succède à Faustine Ferret, dernière Française médaillée d'or en planche, en 2004 à Athènes. 21e médaille pour la France à Rio.

16h25: Cyril Tommasone au pied du podium... Le gymnaste français termine quatrième de la finale des arçons. Trois heures après l'or au sol, le Britannique Max Whitlock ajoute un deuxième titre à son palmarès.

16h35: Venus Williams bute sur le record. Associée en double mixte à Rajeev Ram, l'Américaine chute en finale contre une autre paire américaine, composée de Bethanie Mattek-Sands et Jack Sock (6-7 (3/7), 6-1, 10-7). Une défaite qui prive Venus (36 ans) d'un cinquième titre olympique record. Et elle reste, donc, à égalité avec sa soeur cadette Serena, avec quatre "ors" olympiques.

16h45: .... comme Rafael Nadal. L'Espagnol, sacré en double messieurs il y a 48 heures, s'incline en simple dans le match pour la médaille de bronze face au Japonais Kei Nishikori 6-2, 6-7 (1/7), 6-3. Le Japon n'avait plus remporté de médaille olympique en tennis depuis 96 ans.

17h00: fin de parcours pour Brice Leverdez. Le leader du badminton français est éliminé après sa défaite contre le N.5 mondial, le Danois Jan Jorgensen, 2 à 0 (21-11, 21-18). Il aurait fallu un exploit pour que le 39e mondial s'extirpe de son groupe et rallie les huitièmes de finales. Après l'élimination de Delphine Lansac samedi, plus aucun Français n'est en lice en "bad".

17h50: Jason Kenny voit double. Le Britannique renouvelle son bail olympique en gardant la main sur la vitesse individuelle, le titre le plus prestigieux du cyclisme sur piste. En finale, Kenney a dominé son compatriote Callum Skinner en deux manches.

18h07: Victoire de prestige pour les poloïstes. Les Français, déjà éliminés après quatre défaites, remporte une victoire de prestige 9-8 devant la Croatie, championne olympique en titre et déjà qualifiée pour les quarts avant de dernier match du groupe B.

18h36: Les Françaises évitent la Norvège. Les handballeuses éviteront les Norvégiennes, doubles championnes olympiques, en quarts de finale. Les Bleues ont pris la deuxième place du groupe B grâce à leur succès contre la Suède (27-25), tout comme les Norvégiennes dans le groupe A.

18H39: Faux policiers, vrais nageurs. Ryan Lochte et trois autres nageurs américains ont été braqués par de faux policiers utilisant des armes à feu, samedi à l'aube. "J'ai levé les mains, je me disais +peu importe+. Il a pris notre argent, mon porte-feuille. Il a laissé mon téléphone, mon accréditation" (pour les JO), raconte le sextuple champion olympique sur la chaîne américaine NBC. Les quatre Américains sont sains et saufs.

18h40: Une médaille et une bague. La Chinoise He Zi a volé la vedette à sa compatriote Shi Tingmao, championne olympique du plongeon à 3 m, alors qu'elle n'était que deuxième. A sa descente du podium, Qin Kai, lui-même médaillé de bronze au plongeon synchronisé à 3 m, s'est présenté devant elle pour lui demander en mariage avec une bague dans un écrin de velours. Hagarde et paralysée pendant quelques secondes, la jeune femme a fini par verser une petite larme et d'opiner du chef en guise d'approbation devant son amoureux, un genou à terre. Le tout en direct et en mondiovision...

18h54: Sofiane Oumiha en finale. Le boxeur français a battu le Mongol Otgondalai Dorjnyambuu aux points en demies et est donc assuré d'enlever au moins une médaille d'argent chez les -60 kg.

19h14: De l'or pour l'épée française. Yannick Borel, Gauthier Grumier, Daniel Jérent et Jean-Michel Lucenay conservent un titre olympique collectif que les épéistes bleus ne lâchent plus depuis 2004, l'arme par équipes n'étant pas au programme de Londres en 2012. Ils ont battu l'Italie 45 touches à 31. La médaille de bronze est revenue à la Hongrie, vainqueur de l'Ukraine 39-37.

19h17: Virginie Cueff se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi de vitesse dames avec le 16e temps (11.099).

19h20: Darya Klishina, échantillons altérés. La seule athlète russe présente à Rio a été exclue des jeux, car deux des flacons contenant ses prélèvements en vue d'un contrôle antidopage ont été altérés, selon la chaîne allemande ARD, à l'origine des révélations sur le scandale du dopage d'Etat dans l'athlétisme russe.

19h35: Premier or cubain. Ismael Borrero, champion du monde en titre, a offert la première médaille d'or olympique à Cuba aux Jeux de Rio en s'imposant dans la catégorie des 59 kg messieurs de lutte gréco-romaine.

20h58: Floria Gueï éliminée. La Française vice-championne d'Europe en juillet à Amsterdam a été éliminée en demi-finale du 400 m avec seulement le quatrième temps de sa série (51.08).

21h06: Andy Murray reste roi de l'Olympe. Le Britannique, couronné à Londres il ya quatre ans; est devenu le premier joueur de tennis à remporter deux fois la médaille d'or olympique en simple, messieurs et dames confondus, grâce à sa victoire en finale contre l'Argentin Juan Martin Del Potro 7-5, 4-6, 6-2, 7-5.

21h08: Jimmy Vicaut en finale. Le Français se qualifie pour la finale du 100 m en remportant sa demi-finale en 9 sec 95/100e (vent: +0,2 m/s).

21h14: Usain Bolt impressionne. Le Jamaïcain superstar du sprint va tranquillement en finale du 100 m en remportant de manière impressionnante sa demi-finale en 9 sec 86/100e (vent: +0,2 m/s).

21h20: Justin Gatlin aussi. L'Américain rejoint Usain Bolt en finale du 100 m en dominant sa demi-finale en 9 sec 94/100e (vent nul). Christophe Lemaitre, 3e temps de sa série en 10 sec 07/100e, est éliminé.

21h24: France-Canada en quart. Les basketteuses françaises, 2e de leur groupe, affronteront le Canada mardi dans un quart de finale très ouvert. Les autres affiches, moins équilibrées, seront USA-Japon, Australie-Serbie et Espagne-Turquie.

21h58: Genzebe Dibaba en balade. L'Éthiopienne championne du monde en titre et détentrice du record du monde va tranquillement en finale du 1500 m en 4 min 03 sec 07/100e. Dans l'autre demie, la Kényane Faith Kipyegon signe le meilleur temps en 4 min 03 sec 95/100e.

22h03: Or et record pour Wayde Van Niekerk. Le Sud-Africain bat le record du monde de Michael Johnson (43.18), vieux de 17 ans, pour enlever en 43 sec 03/100e l'or du 400 m. Le champion du monde 2015 a devancé les deux derniers champions olympiques, le Grenadin Kirani James (43.76) et l'Américain LaShawn Merritt (43.85).

22h12: Caterine Ibargüen, 1re. La triple sauteuse apporte le premier titre olympique à la Colombie en athlétisme, quatre ans après sa médaille d'argent à Londres. Avec 15,17 m au 4e essai, elle devance la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,98 m) et l'Ukrainienne Olga Rypakova, tenante du titre (14,74 m).

22H27: Troisième or pour Usain Bolt. Le roi du sprint enlève son troisième titre olympique d'affilée sur 100 m en 9 sec 81, après Pékin-2008 et Londres-2012. L'Américain Justin Gatlin (9.89), médaille d'argent, et le Canadien Andre de Grasse médaille de bronze (9.91). Jimmy Vicaut est 7e (10.04).

22h44: Les Bleues, 2e du groupe B, affronteront l'Espagne en quart de finale du tournoi de handball. Les Espagnoles ont en effet pris la 3e place du groupe A grâce à leur victoire face à l'Angola (26-22).