Paris (AFP). Ligue 1: pour les Olympiques, les jeux sont ouverts

La nouvelle est tombée vendredi soir: Le fonds d'investissement chinois IDG Capital Partners va prendre 20% du capital d'OL Groupe, la holding cotée de l'Olympique lyonnais, à l'occasion d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 100 millions d'euros. De quoi refaire son retard sur le PSG des Qataris ? Les paris sont eux aussi ouverts.

Plus prosaïquement, OL et OM ont rendez-vous ce week-end face à Nancy et Toulouse, deux adversaires à leur portée, pour la 1re journée de L1. Les autres clubs chercheront aussi à exister sportivement et médiatiquement dans l'ombre du PSG, de l'OL, de l'OM ou de Monaco.

. L'OL doit bien débuter cette fois

En attendant les retombées des apports chinois, le constat est cruel. "J'avais dit qu'on allait essayer de resserrer l'écart avec le PSG, mais l'écart est pour l'instant trop grand entre le PSG et nous et les autres équipes". C'est signé Bruno Genesio au sortir de la gifle reçue lors du Trophée des champions (4-1).

Et il n'y a pas de raison pour qu'il change au cours du nouvel exercice, même s'il sera difficile pour Paris de compter autant de points d'écart (31) fin mai prochain qu'en mai dernier.

Pour l'OL, qui vise donc surtout la deuxième place et une qualification directe en phase de groupes de la Ligue des champions, maintenir le suspense est l'autre ambition. Et pour cela, il est obligé de réaliser une bonne entame, dans la continuité de sa deuxième partie de championnat réussie. Il y a un an, le gros retard à l'allumage avait créé une situation d'urgence à la trêve qui avait été fatale à Hubert Fournier.

Fraîchement nommé, son successeur Bruno Genesio avait bénéficié du réveil d'Alexandre Lacazette et Lyon, grâce à l'éclosion des jeunes Maxwell Cornet et Rachid Ghezzal, avait fini fort. Avec ces atouts conservés à l'intersaison et le retour en forme attendu de Nabil Fekir presque un an après sa grave blessure à un genou, le club rhodanien à les moyens de confirmer qu'il est l'outsider le plus crédible.

A Nancy, qui sera porté par l'euphorie du promu et recevra sur terrain synthétique, il lui faudra avoir surtout vite évacué le revers du Trophée des champions pour faire respecter la hiérarchie. Le retour de Lacazette, blessé à une cuisse contre Paris mais désormais opérationnel, ne sera pas de trop.

. L'OM sans certitudes

A l'OM, après la saison cauchemar passée, on fait profil bas. Alors que la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus cherche encore le bon repreneur, le foot reprend ses droits dimanche face à Toulouse et il s'agira cette saison de montrer un visage plus serein à défaut d'être conquérant.

Opération rédemption rime-t-elle avec séduction ? Chaque chose en son temps, l'équipe encore fortement remaniée est convalescente, sous la houlette de Franck Passi, l'éternel adjoint devenu patron et qui aura autant que ses prédécesseurs une grosse pression à gérer.

Avec Lassana Diarra pour nouveau capitaine -- mais qui ne dit toujours pas s'il sera là à la fin du mercato -- suite au départ de Steve Mandanda, le retour au club de Florian Thauvin et celui en L1 de Bafétimbi Gomis, l'OM a tout de même des arguments. Même si une grosse part de mystère plane sur d'autres recrues comme les défenseurs japonais Hiroki Sakai et slovaque Thomas Hubocan ou l'attaquant belge Aaron Leya Iseka, en qui les supporteurs voudraient voir le nouveau Michy Batshuayi (parti à Chelsea).

Certaines choses ne changent pas: le nouveau directeur sportif de l'OM Günter Jacob a été victime d'un cambriolage dans la nuit de jeudi à vendredi selon La Provence.

La réception du TFC, qui s'est maintenu miraculeusement en élite avec Pascal Dupraz en sauveur ne sera pas forcément une sinécure, même si Wissam Ben Yedder a quitté les bords de la Garonne pour ceux du Guadalqivir, à Séville.

. Déjà deux duels entre outsiders

Cette journée inaugurale propose en outre deux rencontres entre animateurs de l'exercice précédent. Nice, qui a surpris son monde en finissant 4e reçoit Rennes, l'ambitieux qui déçoit toujours à la fin. Sans Hatem Ben Arfa, parti à Paris, ni Claude Puel désormais à Southampton, les Aiglons ne seront-ils pas privés de leurs ailes ? Chez les Rennais, la grosse interrogation est de savoir si le père, Christian, va enfin relancer le fils, Yoann, chez les Gourcuff.

A Bordeaux, où le retour de Jérémy Ménez sera scruté (s'il est rétabli de sa blessure à une oreille), le rachat est attendu avec Jocelyn Gourvennec pour apporter du style et Jérémy Toulalan de la stabilité. La réception de Saint-Etienne, où rien n'a bougé cet été, aura valeur de bon test pour des Girondins qui devront commencer sans Toulalan (suspendu).

. Promus en terre inconnue

Enfin, il s'agira pour trois nouveaux venus de faire preuve des mêmes vertus qui leur ont permis d'accéder à l'élite.

Dijon, qui a misé sur l'expérience de Florent Balmont et Romain Amalfitano pour espérer se maintenir, reçoit Nantes où René Girard officie désormais. Metz tentera de profiter du marasme lillois, éliminé piteusement au 3e tour de l'Europa Ligue par un club azerbaïdjanais, Qabala. Et Nancy, avec les vétérans Benoît Pedretti et Youssouf Hadji, 35 et 36 ans, voudra faire de la résistance.

Programme de la 1re journée de Ligue 1:

Vendredi

Bastia - Paris SG 0 - 1

Monaco - Guingamp 2 -2

Samedi

(17h00) Bordeaux - Saint-Etienne

(20h00) Caen - Lorient

Dijon - Nantes

Metz - Lille

Montpellier - Angers

Dimanche

(15h00) Nancy - Lyon

(17h00) Nice - Rennes

(20h45) Marseille - Toulouse