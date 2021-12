Calvados : un homme de 24 ans frappe sa femme à coups de poing

Le jeudi 11 août 2016, c'est en son absence que Damien Metayer, âgé de 24 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences conjugales.

Les faits évoqués au cours de l'audience ont eu lieu d'avril 2015 à juin 2016 à Hermanville-sur-mer au nord de Caen.

Relations houleuses

Depuis le début, les relations du jeune couple sont houleuses. Elle se montre jalouse, ce qui induit entre eux de nombreuses scènes.

A chaque reproche, la réaction de l'homme sera la violence : il retourne le lit quand elle s'y trouve, la frappe à coups de poing, de pied, avec les objets qui se trouvent sous sa main.

Avec le temps ce comportement brutal est de plus en plus fréquent et pour n'importe quel prétexte. La naissance d'un enfant ne fera qu'envenimer les choses.

Vols et dégradations

On trouve quatre mentions pour vols et dégradations dans le casier judiciaire du prévenu.

Le procureur, en requérant six mois d’incarcération, souligne le coté très sombre de ce tableau.

Au final, il écope de 8 mois de prison ferme.