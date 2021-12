Rio de Janeiro (AFP). JO-2016/Agnel: "Je n'ai pas pris la décision, souffrant ou pas, je voulais nager"

"C'est la DTN qui a fait le choix de mettre Damien Joly à ma place. Souffrant ou pas, je voulais nager. Même à 40 de fièvre, je me serais défoncé", a tenu à indiquer Agnel, pointé du doigt par ses coéquipiers du relais pour les avoir "lâchés".

"Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais lâché personne, ni abandonné personne, et encore moins mon équipe", a poursuivi le champion olympique 2012 du 200 m libre, précisant qu'il souffrait d'une sinusite depuis deux jours.

Le relais 4x200 m nage libre messieurs, vice-champion olympique 2012, a été éliminé en séries des jeux Olympiques de Rio mardi (14e temps sur 16).

Jordan Pothain, Grégory Mallet, Lorys Bourelly et Damien Joly - un nageur de 1500 m libre qui a remplacé Agnel au pied levé à la demande de la DTN - ont composé l'équipe.

Après l'élimination, Pothain mais aussi Bourelly n'ont pas mâché leurs mots.

"Jordan a parlé sous le coup de l'émotion et de la déception, je peux comprendre mais ce ne sont pas des paroles à prendre à la lettre. On a eu une explication derrière, ses mots ont dépassé sa pensée", a tempéré Agnel, qui s'est exprimé seul.

Le nageur a raconté qu'il avait 40° de fièvre lundi soir mais qu'il n'avait jamais dit qu'il ne nagerait pas le relais en séries mardi.

"Ce matin (mardi), je me suis levé, je n'avais plus de fièvre. Je me suis dit que c'était encore mieux, que je serais plus frais. On était censé faire un point mais ils ont décidé de garder Damien Joly. C'est une décision de la DTN que je respecte mais je voulais absolument nager", a-t-il expliqué.

Agnel a regretté le manque de communication avec la DTN : "Je me suis réveillé, ils étaient tous dans la chambre avec le regard noir. La décision a été prise sans moi, sans me consulter".

"Tout le monde est un peu fautif. On s'est tous vu cet après-midi (mardi), on a crevé l'abcès, on a mis les choses à plat", a dit Agnel, qui met un terme à sa carrière internationale à Rio, à 24 ans.