Incendie mortel à Rouen : une jeune femme fêtait son anniversaire

La soirée d'anniversaire d'une jeune femme âgée de 20 ans a tourné au drame dans la nuit de vendredi 05 au samedi 06 août 2016 dans une salle en sous sol d'un bar à Rouen où une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans étaient rassemblés pour la fête.

L'incendie a été provoqué par la chute d'une personne qui portait un gâteau d'anniversaire garni de bougies.

"Quelqu'un est descendu avec un gâteau d'anniversaire avec des bougies et a chuté dans l'escalier", a indiqué le vice-procureur Laurent Labadie selon lequel "il y a eu projection des bougies sur les murs et sur le plafond" recouvert d'un isolant phonique. "Il y a eu une inflammation immédiate et propagation de gaz", selon le vice-procureur.

L'enquête devra confirmer ce scenario et se penchera notamment sur le respect des normes de sécurité dans ce bar.

13 morts 6 blessés dont un en état d'urgence absolue

Parmi les six blessés, une personne est en urgence absolue, une jeune femme. Elle a été transférée à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Les cinq autres blessés ont été hospitalisés au CHU de Rouen mais en sont sortis.

L'identification des victimes se poursuit

La préfecture de la région Normandie a mis en place un numéro d'information du public au 02 32 76 55 66.

Une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place à l'hôpital Charles Nicolle de Rouen. Il n'y a pas de numéro dédié, il suffit de se rendre sur place, a précisé la préfecture.