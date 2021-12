Prise d'otage à la prison du Mans : le détenu voulait son transfert à Alençon

C'est parce qu'il voulait sa mutation vers le centre pénitentiaire d'Alençon/Condé sur Sarthe (Orne), qu'un détenu a été l'auteur d'une prise d'otage qui a durée trois heures, ce jeudi 4 juillet 2016 à la prison des Croisette, au Mans (Sarthe).

Ce qui s'est passé

À l'entrée de sa cellule, un détenu semble agité, son surveillant n'a pas eu le temps de réagir et il s'est retrouvé avec une paire de ciseaux sous la gorge, explique le syndicat FO-pénitentiare.



Le détenu l'a tiré dans sa cellule, aidé dans sa tâche par un co-détenu, qui jusque là faisait semblant d'attendre un peu plus loin. Le surveillant ne pouvait plus rien faire ; c'est alors qu'un troisième détenu est venu prendre les clés du surveillant, l'enfermant dans la cellule avec ses deux preneurs d'otage.



Le syndicat de surveillants souligne qu'il s'agit là d'un acte réfléchi, organisé, prémédité.



Une cellule de crise a alors été mise en place, avec une Équipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris) de Rennes et une autre du RAID.

Trois heures plus tard, le surveillant a été libéré, sain et sauf.

Le preneur d'otage, condamné pour trafic de stupéfiants, libérable dans cinq ans, avait fait récemment l'objet de nombreux signalements, à cause de son agitation. Il a motivé cette prise d'otage par sa volonté d'être transféré vers le centre pénitentiaire d'Alençon.

La maison d'arrêt du Mans compte actuellement 520 détenus, pour 398 places.